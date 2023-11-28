Белоруска выдвинула крамольный тезис о братских славянских либералах

Елена Острякова.  
28.11.2023 09:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 685
 
Белоруссия, Дзен, Либералы, Политика, Россия, Украина


Представительница белорусской оппозиции Татьяна Мартынова считает, что либералы России, Украины и Белоруссии должны объединиться.

Об этом она заявила на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представительница белорусской оппозиции Татьяна Мартынова считает, что либералы России, Украины и Белоруссии должны объединиться....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы все взаимозависимы. Я имею ввиду судьбу России, Белоруссии и Украины. И понимая, что это так, официальный Киев не принимает демократические силы Белоруссии в лице Тихановской. Кабинет Тихановской как-то очень тяжело идет на контакт с российской оппозицией. Мы все вроде как в одной лодке – свободные люди, которым нужно отбиться от людоедов, а ведем себя, как будто мы друг друга подозреваем в людоедстве», – сказала Мартынова.

Наивная белоруска не понимает, почему российские либералы борются друг с другом, а не с Путиным, белорусские змагары – с Тихановской, а не с Лукашенко, а украинцы хотят вырыть вокруг России ров с крокодилами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть