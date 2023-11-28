Белоруска выдвинула крамольный тезис о братских славянских либералах

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Представительница белорусской оппозиции Татьяна Мартынова считает, что либералы России, Украины и Белоруссии должны объединиться.

Об этом она заявила на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все взаимозависимы. Я имею ввиду судьбу России, Белоруссии и Украины. И понимая, что это так, официальный Киев не принимает демократические силы Белоруссии в лице Тихановской. Кабинет Тихановской как-то очень тяжело идет на контакт с российской оппозицией. Мы все вроде как в одной лодке – свободные люди, которым нужно отбиться от людоедов, а ведем себя, как будто мы друг друга подозреваем в людоедстве», – сказала Мартынова.

Наивная белоруска не понимает, почему российские либералы борются друг с другом, а не с Путиным, белорусские змагары – с Тихановской, а не с Лукашенко, а украинцы хотят вырыть вокруг России ров с крокодилами.