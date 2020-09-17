Белоруски скандировали «Спасибо!», когда узнали о совместных учениях с Россией

17.09.2020, Москва, Елена Острякова

Российско-белорусские военные учения «Славянское братство 2020» пройдут в два этапа.

Об этом сегодня на женском форуме в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами принято решение провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа. И второй этап будет посвящен вам – нашим женщинам», – сказал Лукашенко.

Зал устроил овацию. Женщины скандировали: «Спасибо!».

«Поверьте, ситуация очень непростая. Я ее не хочу усложнять. Мы мужики и мы решим эту проблему. Сегодня вопрос Белоруссии, России и всей Европы решается здесь. Нельзя довести до горячей войны. Мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку», – сказал Лукашенко.