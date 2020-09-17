17.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Россия
Просмотров:

Белоруски скандировали «Спасибо!», когда узнали о совместных учениях с Россией


Российско-белорусские военные учения «Славянское братство 2020» пройдут в два этапа.

Об этом сегодня на женском форуме в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нами принято решение провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа. И второй этап будет посвящен вам – нашим женщинам», – сказал Лукашенко.

Зал устроил овацию. Женщины скандировали: «Спасибо!».

«Поверьте, ситуация очень непростая. Я ее не хочу усложнять. Мы мужики и мы решим эту проблему. Сегодня вопрос Белоруссии, России и всей Европы решается здесь. Нельзя довести до горячей войны. Мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку», – сказал Лукашенко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть