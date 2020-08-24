24.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество, Политика, Россия
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Белорусов начнут вакцинировать от коронавируса одновременно с россиянами


Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государства обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», – говорится в сообщении.

Обещание, как сообщает пресс-служба, было дано Александру Лукашенко в ходе очередного (пятого за последнее время) телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«А вот это круто. По-братски», – прокомментировал сообщение белорусский политолог Алексей Дзермант.

Пресс-служба Кремля прямо информацию о вакцине не подтверждает.

«Продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии. Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране. Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции», – сообщается на официальном сайте президента РФ.

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