Белорусов предупреждают: Получайте гражданство РФ – или будете кусать локти

08.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Гражданам Белоруссии, работающим в России, нужно задуматься над получением российского гражданства или, как минимум, вида на жительство. Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военно-политический эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Трухана, Россия будет постепенно ужесточать правила работы эмигрантов на своей территории, поэтому, чтобы не иметь проблем в дальнейшем, белорусам нужно задуматься уже сейчас.

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«Когда мы вам говорим, что озаботьтесь юридической фиксацией своего пребывания в России, и так далее, то надо брать жопу в горсть и делать. Потому что сейчас у нас проблема с пересечением белорусско-российской границы. Проблема действительно есть, у меня есть информация, как ребята перешли тайными партизанскими тропами 31-го января в ситуации усиления антитеррористической готовности в Россию попытаться переехать. Было очень весело людям, будет еще веселее. Работаете в России – сделайте вид на жительство. Потому что дальше это будет еще усложняться…

У вас есть шанс – работать рядом с нами, работать, как мы и жить, как мы. Если вам не нравится, значит, у вас шанса такого нет. И какая разница, где вы будете гнить. Потому что Украина, она все дальше и дальше отдаляется и погружается в эту жопу», – заявил Трухан.