Подпишись на рассылку
08.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Россия
Просмотров:

Белорусов предупреждают: Получайте гражданство РФ – или будете кусать локти


Гражданам Белоруссии, работающим в России, нужно задуматься над получением российского гражданства или, как минимум, вида на жительство. Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военно-политический эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Трухана, Россия будет постепенно ужесточать правила работы эмигрантов на своей территории, поэтому, чтобы не иметь проблем в дальнейшем, белорусам нужно задуматься уже сейчас.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Когда мы вам говорим, что озаботьтесь юридической фиксацией своего пребывания в России, и так далее, то надо брать жопу в горсть и делать. Потому что сейчас у нас проблема с пересечением белорусско-российской границы. Проблема действительно есть, у меня есть информация, как ребята перешли тайными партизанскими тропами 31-го января в ситуации усиления антитеррористической готовности в Россию попытаться переехать. Было очень весело людям, будет еще веселее. Работаете в России – сделайте вид на жительство. Потому что дальше это будет еще усложняться…

У вас есть шанс – работать рядом с нами, работать, как мы и жить, как мы. Если вам не нравится, значит, у вас шанса такого нет. И какая разница, где вы будете гнить. Потому что Украина, она все дальше и дальше отдаляется и погружается в эту жопу», – заявил Трухан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть