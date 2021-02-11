Белоруссии готовят «полуторапартийную систему» и «коллективного Лукашенко

11.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Референдум по изменению белорусской конституции пройдет в конце нынешнего или начале следующего года, а на стартующем сегодня Всебелорусском народном собрании начнут подготовку к этом процессу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил эксперт пропрезидентского республиканского общественного движения «Белая Русь» Петр Петровский.

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Он рассчитывает, что на форуме выработают «стратегию по изменению конституции».

«Будут аккумулированы предложения и создана комиссия из юристов, которая сформулирует предложения для референдума. До конца 2021 года комиссия выдаст свой вариант изменений, и, наверное, в конце 2021 — в январе 2022 года состоится референдум. Вот что будет», — сказал политолог.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет потерять инструменты и возможности, которые сохраняют стабильность и управляемость страны. Также эксперт говорит, что реформировать систему власти в стране будут по принципу «от персонального Лукашенко — к коллективному».

«Усилится институт парламента, партийное строительство. Будет формироваться полуторапартийная система. Условно будет стабильная партия власти, который нужен будет коалиционный союзник, и будет вестись борьба за место союзника первой партии», — отмечает Петровский.

При этом он не исключает, что партию власти могут создать на базе «Белой Руси».