Белоруссии не грозят европейские санкции – Воля

28.09.2020, Киев, Игорь Петров

ЕС не пойдет на секторальные санкции против Белоруссии, хотя перечень лиц, против которых вводятся персональные санкции может быть расширен.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Воля политолог-международник Украинского института политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношения, конечно же изменятся и уже изменяются. Уже есть заявления о некоторых экономических санкциях со стороны некоторых стран ЕС, но это еще не позиция ЕС в целом. Есть ответные угрозы со стороны белорусских властей применить контрсанкции, в том числе переключить потоки на порты РФ. Пока что это заявления. И уже началась миграция офисов компаний за пределы Белоруссии.

Когда будут утверждены санкции ЕС, будет понятно, что это за санкции и какими будут ответные санкции Белоруссии. Пока можно говорить о том, что это будет частичное охлаждение экономических отношений. Санкции ЕС пока персональные. Шансы того, что Лукашенко будет в санкционном списке, повысились. Исключалась такая опция как секторальные санкции. Позиция ЕС на начало сентября – ЕС не будет наносить вред белорусским протестующим. Скорее всего, эта позиция сохранится.

Если говорить об Украине, то украинское руководство больше ориентируется на официальную позицию ЕС в целом, а не на позицию отдельных государств ЕС которые имеют более радикальные оценки. Думаю, вряд ли Украина поддержит какие-то идеи ведения экономических санкций. И не думаю, что торговые отношения Украины и Белоруссии изменятся. Есть объективные бизнесовые контакты. Не думаю, что Белоруссия будет настроена так, чтобы отказываться от выгод сотрудничества с Украиной – поставок тракторов, нефтепродуктов и прочего», – сказал Воля.