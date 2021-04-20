Белоруссии пора объединяться с Россией против общего врага – Журавко

19.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Запад хочет ввергнуть Белоруссию в гражданскую войну, как они сделали на Украине, поэтому Минску пора отказаться от многовекторности и объединиться с Россией в единую Великую Страну.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю как кто, но я верю в то, что на Александра Лукашенко и его детей готовилось покушение, а также государственный переворот в Белоруссии.

Могу одно сказать – если бы не его сила воли и действия правоохранительных органов, это бы состоялось. Но есть одно «но» и обстоятельства – благодаря России и ее правоохранительным органам, Белоруссия устояла от майданной чумы XXI века.

Украина – живой пример для всех! Только вот пошло все по другому сценарию. Президент Янукович «уписался» перед американцами и европейцами, а силовики, руководящего уровня просто «слились», защищая свое богатство за рубежом. И Украина начала полыхать и потихоньку исчезать с карты, как государственный субъект, превращаясь в колонию чужеземных стран», – написал он.

Также Журавно отметил, что Россия и Владимир Путин сумели помочь Белоруссии не поддаться на влияние США и не начать гражданскую войну внутри своей страны.

«Хочу напомнить, что после свержения власти Украины в 2014 году, президента Януковича также хотели ликвидировать, то есть, лишить его жизни. По принципу: есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы!

Американцы в лице ЦРУ, работают по одному и тому же сценарию: проводят революции, потом уничтожают негодных президентов, либо же их сажают в тюрьму.

Так вот, я вам хочу сказать, белорусы, если бы сегодня не Россия и не ее президент Владимир Путин и российские спецслужбы, то Белоруссия тоже бы горела в огне войны, вражды, а коллаборационисты и полицаи глумились бы над героями Советского Союза, павшими за мир, свободу и могучую страну. Уничтожали бы свою многовековую славянскую историю, глумились бы над памятниками и мертвыми, а полицаи, как в Украине, восстали бы из пепла.

Последнее. Хочу вам, белорусы и россияне, сказать. Вы должны объединиться! У вас должно быть одно целое – Великая Страна! Экономики могут быть разные, рубли могут быть разные, а вот суть, душевное наполнение, история, единство, братство и человеческие узы у вас должны быть одни. Только так можно избежать потери государственности, наших человеческих многовековых ценностей и нашей великой Победы в Великой Отечественной войне», – добавил экс-депутат.

Также Алексей Журавко предостерёг руководство Белоруссии от политики многовекторности, которая привела Украину к гражданской войне.

«Я, конечно же, не гражданин Беларуси, я украинец, политик Украины, депутат Верховного Совета двух созывов. Хочу сказать высшему руководству Белоруссии. На двух креслах усидеть невозможно! Быть «нашим» и «вашим», в сегодняшней ситуации не получится!

Сегодня нужно выбрать одно, если сегодня Белоруссия, в лице его лидеров не определится – с кем она, то эти ястребы войны – американцы и европейские сателлиты США будут и дальше уничтожать Беларусь: изнутри коллаборанты, то есть «черви», а снаружи – «стервятники черной тьмы», то есть – США. И вы повторите страшную участь Украины», – резюмировал он.