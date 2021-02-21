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21.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Белоруссии пора стать членом «российской семьи», – полковник Трухан


Россия больше не будет содержать за свой счет играющую в самостийность и многовекторность Белоруссию.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата Минобороны России в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии есть надежда, что в Москве остался царь, который может прийти и моментально решить их проблемы, но неправильный вывод в этом вопросе заключается в том, что они почему-то считают, что Россия должна оплачивать их независимость, но этого никто не будет делать.

Мне когда-то сказали: «Наверное, правильно, что Лукашенко заботится о белорусских интересах». Наверное, правильно. Но, наверное, правильно, когда и Россия заботится о российских интересах, не принимая во внимание белорусские», – сказал Трухан.

По его словам, все пассажи Александра Лукашенко о «независимости» как о наивысшей ценности, которая «не продается за бочку нефти» – демагогия.


«В любой геополитической конфигурации у таких стран, как Белоруссия, нет шансов быть независимыми. Вопрос заключается в том, под какой вы зависимостью находитесь и какие права вы имеете – в семье максимальное количество прав имеют члены семьи, а добрые соседи в правах все равно ограничены», – заключил Трухан.


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