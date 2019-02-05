Белоруссии предлагают общую с Россией армию

05.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

России и Белоруссии необходимо создать общую армию, парламент и экономическую систему.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский журналист и политолог Алексей Кочетков.

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По его словам, это все должно быть сделано в рамках Союзного государство, которое на бумаге было создано 20 лет назад.

«Россия и Белоруссия оказались перед конкретным выборов – сейчас оставаться в таком аморфном состоянии Союзное государство не может. Сейчас что для России, что для Белоруссии жизненно важно эти интеграционные процессы реанимировать и сделать необратимыми.

Важно, чтобы взаимодействие между Россией и Белоруссией проходило не просто по линии «мы даем деньги, белорусы их тратят на свою социальную сфера», а должна происходить взаимная интеграция экономик, мы должны вернуться к идее подписания совместного конституционного акта и, все таки, Союзное государство должно обрести осязаемые формы.

Это не значит, что кто-то должен поступаться своими национальными интересами, но это должна быть рабочая надгосударственная структура, где, сохраняя суверенитеты, должны появиться общие институты. У нас должен появиться единый работающий парламент Союзного государства, мы должны привести в соответствие свои законодательные базы, прийти к вопросу о создании единой валюты и дополнительно должны урегулировать вопросы взаимодействия наших вооруженных сил», – заявил Кочетков.

Напомним, Белоруссия потеряла льготные поставки нефти из РФ, которую ранее Минск перепродавал в виде топлива, в том числе, украинской армии, и имел доход. Взамен на новые льготы и кредиты Москва требует реальной интеграции https://www.politnavigator.net/socseti-obsuzhdayut-pokrasnevshego-lukashenko-posle-peregovorov-s-putinym.html, однако Минск предпочитает играть в «самостийность». Так, Лукашенко публично заявлял, что «не продаст суверенитет за бочку нефти». Кроме того, минские чиновники начали заигрывать с Западом по примеру бывшего украинского руководства, предлагая провести в Белоруссии саммит «Восточного партнерства» – проекта, направленного на дальнейшее снижение влияния Москвы в бывших странах СССР. Глава белорусского государства Александр Лукашенко отказался https://www.politnavigator.net/lukashenko-zayavil-chto-khochet-obshhuyu-s-rossiejj-valyutu.html от перехода на российский рубль как единой валюты Союзного государства. Президенты России и Белоруссии провели несколько встреч в декабре прошлого года, еще один визит Лукашенко в Москву запланирован в ближайшее время.