Белоруссии предложили стать регионом РФ, чтобы иметь право на «российские плюшки»

19.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Для того, чтобы получить экономическую, политическую и любую другую помощь России, Белоруссия должна войти в состав РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил российский военный эксперт Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть, и правильно, что вы делаете это [протесты в Белоруссии] как ваши внутренние разборки. Но, ребята, если это ваша внутренняя разборка, то это и ваше внутреннее дело.

Потому что как работает в этом случае Федерация – посмотрите на Хабаровск. Там тоже скачут, какой-то движ, но при этом идёт нормальная жизнь – приехал врио губернатора, привёз с собой денег, привёз с собой федерального ревизора, которого никто никогда не показывал. Явно этот ревизор не из ЛДПР – его, видимо, в Кремле в нагрузку дали. И этот ревизор сейчас спокойно всем этим занимается, денежки пошли, экономика пошла, что-то начало выправляться. А на площадях пока скачут.

Так Федерация работает. Вот если бы сейчас Белоруссия была в составе, то параллельно всем этим прыжкам, была бы нормальная жизнедеятельность. А кому делать нечего – те пусть скачут. И западные фонды разоряют, пусть у них денег меньше будет. В России уже отработан этот сюжет, как у них деньги через суды перекачивать в федеральный бюджет РФ. Это уже наработанная программа, там уже миллионные штрафы, всё нормально.

Так почему Россия должна зайти, и за кого-то решать чьи-то проблемы? Ребята, это так не работает. Это будет работать в том случае, если большое количество белорусских граждан будет за интеграцию с Россией – тогда да, можно об этом поговорить и подумать.

А пока начинаются разборки, одни говорят: «Россия должна дальше дотировать». И начинают выдумывать, зачем Белоруссия России. А другие говорят: «ЕС должен дотировать. Польше даёте, а почему нам не даёте?» Извините за грубость, но рылом не вышли – Польша успела раньше на русофобию. Сейчас бюджет на русофобию кончился, его уже на Прибалтику не хватает, на Украину его уже не хватает совсем. Вам вообще ничего не достанется», – сказал Трухан.

В свою очередь, военный эксперт Александр Запольскис подчеркнул, что если Белоруссия хочет финансирования от Москвы, то она должна войти в состав РФ, и тогда сможет принять участие в распределении бюджета.

«Вопрос в определённости нашей собственной политики. Беларусь нам интересна только тем, это некий братский народ, но, по-моему, с политикой братскости давно нужно завязывать. Наш народ живёт внутри наших границ.

И все эти разговоры про «полякам дали, а белорусам не дают», это хороший встречный аргумент – Польша входит в ЕС. То есть является частью того самого политически-экономического объединения, которое внутренние деньги перераспределяет внутри своей территории. Вы хотите помощи от России?

Войдите в состав России – на правах федерального округа, или муниципальной территории, это вопрос девяносто девятый. Главное – станьте таким же регионом, как и другие, и тогда на вас будут распространяться всякие российские плюшки. А пока вы самостоятельные – всё сами», – резюмировал эксперт.