Белоруссии придется сделать России «интересное предложение»

25.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия будет договариваться с Россией о поставках сырой нефти из Казахстана.

Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил сегодня в Нур-Султане на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент «ПолитНавигатора» .

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«Как вы знаете, Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны. Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Как полагает политолог Семен Уралов, без участия Москвы нефтяная сделка Минска и Нур-Султана не получится.

«Белорусской и казахстанской сторонам придется сделать России особо интересное предложение. Причем, делать это предложение придется с учетом санкций, которые Россия ввела в отношении поставок энергоресурсов на украинский рынок. Если такого предложения не поступит, то в Москве будут просто тянуть время и ждать 2025 года, когда в ЕАЭС заработает союзный нефтяной рынок», – написал Уралов в своем телеграм-канале.