18.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Украина, Экономика
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Белоруссии суждено повторить Украину 90-х


Происходящее сегодня в Белоруссии нужно сравнивать не с украинским майданом 2014 года, а с процессами, которые на Украине происходили с начала 90-х годов.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил украинский политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Белоруссии удалось избежать тех процессов, которые на Украине происходили с начала 90-х, поэтому сейчас в республике только начинается развал промышленного производства и государства в целом.

«Пытаются сравнивать то, что происходит в Белоруссии с майданом 2014 года. Это неправильно, потому что Белоруссия находилась во временной капсуле, она была ограждена от этого всего притворного влияния на протяжении последних 26 лет. Соответственно, нужно сравнивать с тем, что происходило на Украине даже не на протяжении 26 лет, потому что Белоруссию начали разъедать также, как и Украину тогда, в начале 90-х, но Лукашенко смог эти деструктивные процессы остановить и потом повернут их вспять.

По сути, они начинают с 1990 – 1991 года, разложение Украины тогда происходило, «незалежность», «москали съели наше сало». В то же время обещания, что русскоязычных мы не тронем, что у нас будет все хорошо и развитие, в том числе, русского языка будет гарантировано. Нужно сравнивать со всем этим 30-летним длительным процессом в Украине. Они в процессе этих событий одну какую-то заготовочку берут из 14-го года, одну какую-то заготовочку берут из «четвертого» года, одну какую-то из 90-го, из 91-го…

Нужно сравнивать не с 14-м годом, а со всем тем, что у нас проходило на протяжении 30 лет. Конечно, в 14-м году у нас стачек не было, потому что у нас высочайший уровень безработицы, предприятия закрыты. На месте этих предприятий уже рощи выросли, цеха закрыты. Но если мы смотрим на 30 лет назад, то что у нас было в 90-91 году? Как раз стачки, забастовки, шахтеры выходили, бастовали», – заявил Семченко.


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