Белоруссия активно зазывает в гости зятя Трампа – и прижимистого свата

12.02.2020, Москва, Елена Острякова

Национальное агентство Белоруссии по туризму командировало в Нью-Йорк директора Музея еврейского сопротивления в Новогрудке Тамару Вершицкую для участия в международной выставке The New York Times Travel Show 2020.

Об этом сообщает оппозиционное белорусское информагентство TUT.BY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, Вершицкой организовали встречу со сватом президента Дональда Трампа Чарльзом Кушнером, семья которого происходит из Новогрудка.

«Мы проговорили около часа. На встречу пришли также жена Чарльза и одна из дочерей. Я очень удивилась, что они уделили мне столько времени… Ранее Чарльз пожертвовал 36 тысяч долларов на строительство мемориальной стены в Новогрудке. Всего стоимость проекта — 44 тысячи. Он сказал, что даст только часть денег, а остальное мы должны найти сами», – рассказала Вершицкая.

Во время встречи Кушнер пообещал и далее оказывать материальную поддержку а также приехать в Белоруссию с одним из внуков. Вершицкая надеется, что он привезет с собой и сына Джареда Кушнера – зятя Трампа.

Приглашение в Новогрудок ранее передавал Дональду Трампу с зятем президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

Иосиф Кушнер (Беркович до женитьбы) и Раиса (Рая) Кушнер пережили Холокост в городе Новогрудок (Белорусская ССР), поженились в Будапеште в 1945 году и в 1949 году эмигрировали в США.