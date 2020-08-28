Белоруссия атакована извне: Россия имеет все основания вмешаться уже сейчас

28.08.2020, Москва, Елена Острякова

Россия уже сейчас как член ОДКБ и Союзного государства имеет полное право помочь Белоруссии преодолеть последствия дестабилизации ситуации в стране в результате внешнего вмешательства.

Об этом в эфире телеканала «Россия24» заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте говорить прямо и честно: Белоруссия атакована извне. Пока не силой оружия, но видим, откуда идет не просто координация, а руководство всеми этими протестными действиями – с территории Польши, что поляки особо и не скрывают.

В принципе, уже сейчас есть поводы, чтобы Россия как член ОДКБ и Союзного государства вмешалась в данную ситуацию с тем, чтобы защитить Белоруссию, как минимум, от кибер-атак и атак через социальные сети, которые ведутся с территории прибалтийских государств и Польши. Россия имеет полное право на защиту своего ближайшего союзника», – сказал Корнилов.

Он считает, что заявление президента РФ Владимира Путина о создании резерва внутренних войск для помощи Белоруссии вызвало истерику в польских и западных СМИ, потому что «там предупреждение услышали и поняли».

«Может быть, это остудит некоторые горячие головы в Польше, которые уже начали делить Беларусь», – резюмировал Корнилов.

Он назвал решение координационного совета белорусской оппозиции, осудившего заявление Путина, лицемерным.

«Этот же координационный совет призывает постоянно западное сообщество, Европу, Америку вмешаться конкретно в эти события. Что-то я не слышал их протестов после решений Евросоюза, Сейма Польши и так далее о выделении средств на поддержку оппозиционных акций», – заключил Корнилов.