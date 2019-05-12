Белоруссия: «Бессмертный полк» отступает

12.05.2019, Минск, Артём Агафонов

Накануне Дня Победы по российским СМИ прошла неожиданная и шокирующая для многих информация – в белорусском Витебске запретили шествие «Бессмертный полк». Потом, уже не так широко, разлетелись фотографии куцего «Бессмертного полка» в Минске, собравшего несколько сот человек. Все это выглядело странно и резко контрастировало с образом республики-партизанки и ближайшей союзницы России. Как человек, живущий в Беларуси всю свою взрослую жизнь и непосредственно участвующий в местной политике, попробую объяснить, в чем тут дело.

Скажу сразу – Победу тут никто не забыл, и она остается одним из краеугольных камней государственной идеологии. И люди тоже массово ходили по улицам белорусских городов с портретами фронтовиков. Вот только назывались почти все эти шествия по-другому – «Беларусь помнит», и символика их была другой – красно-зеленая бутоньерка с цветком яблони вместо георгиевской ленты.

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Впервые такое шествие прошло по Минску в 2016 году, и с тех пор, не без помощи белорусских чиновников, «Бессмертный полк» неумолимо отступает под натиском официоза, оставляя ему белорусские улицы и проспекты.

С чем это связано – сказать сложно. Возможно – с реакцией на события вокруг Украины, возможно – с неуклюжей попыткой продемонстрировать белорусскую самобытность, возможно – с нелюбовью белорусских властей к общественно-политическим «франшизам», однако к 2019 году «Бессмертный полк» стал мероприятием, если не оппозиционным, то уж точно нонконформистским.

Если в 2016 году шествия «Бессмертного полка» спокойно и официально проходили во многих городах, а георгиевские ленты раздавались в магазинах некоторых торговых сетей, то в 2017 официальное шествие под «Бессмертный полк» уже было большой редкостью, а георгиевскую ленту надо было еще поискать.

2018 год принес первые отказы в проведении «Бессмертного полка», как это было в Могилеве. В некоторых областных центрах он проходил неофициально – люди просто присоединялись к общему шествию в конец колонны, разворачивали растяжку и дальше шли уже в строю «Бессмертного полка». Так было в Витебске, Гомеле.

Брест стал тогда единственным в республике, где шествие прошло с двойным именем – «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» были его равноправными названиями. Видимо, сыграли свою роль героическое прошлое города – на фоне Брестской крепости спекуляции на тему Победы уместны менее, чем где-либо.

В Минске тогда «Бессмертный полк» прошел отдельно от основного официозного шествия, а его проведение оставалось под вопросом до последнего момента – разрешение на шествие было получено только 8 мая.

В тот год от одной до двух тысяч минчан прошли примерно километровый путь от здания филармонии до площади Победы по тротуарам главного столичного проспекта Независимости.

В этом году проведение «Бессмертного полка» официально разрешили только в Минске. Формат мероприятия был сильно урезан – разрешили пройти от дома-музея первого съезда РСДРП на площади Победы до Вечного огня на той же площади. Всего – метров двести. Количество участников было согласовано в размере до 500 человек. Примерно столько и пришло.

Могли бы разрешить и шествие по прошлогоднему маршруту, но тут сыграло свою роль Постановление №49, принятое белорусским правительством в начале этого года. После его вступления в силу организаторы массовых мероприятий стали обязаны платить органам внутренних дел за охрану довольно круглую сумму. Причем под действие документа попадают не только политические мероприятия, но даже крестные ходы.

Поэтому выбор был такой – или плати 3,5 – 4,5 тысячи долларов (что для небогатых общественников было суммой неподъемной), или сиди дома. Урезанный маршрут был еще компромиссным вариантом, но и против него взвыла местная оппозиция, представленная, преимущественно националистами разной степени упоротости.

Нашумевший «нелегальный» «Бессмертный полк» в Витебске имеет свою историю. В местный исполком подавалось сразу несколько заявок, но вся деятельность по подготовке шествия была скоординированной. Основную заявку подали умеренно-оппозиционная левая партия «Справедливый мир», независимые профсоюзы и организация ликвидаторов-чернобыльцев.

Ответ зампреда горисполкома Виктора Глушина прозвучал так: «Традиционно главными героями праздника станут ветераны, которые в силу возраста уже не могут быть участниками шествий, но настойчивы в своем намерении вместе со всеми горожанами отметить праздник Великой Победы. Поэтому в этом году в Витебске проведение шествия не запланировано и включение в план мероприятий по празднованию Дня Победы шествия жителей города «Бессмертный полк» не представляется возможным».

То есть Витебск стал одним из немногих белорусских городов, вообще отказавшихся от проведения праздничного шествия. Разумеется, под благородным поводом заботы о ветеранах. Хотя в прошлом году шествие в Витебске было. Да и в этом году большинство городов успешно решают эту проблему – ветераны традиционно возглавляют шествие, находясь в открытых автомобилях или колясках мотоциклов (актуально для небольших городков). Связано ли это решение с «Бессмертным полком» – решайте сами.

В итоге «Бессмертный полк» в Витебске состоялся практически чудом. В последние часы ответственность за него взяли на себя казаки. Они привезли на митинг растяжку, развернули ее на митинге и прошли с ней для возложения цветов к монументу. При этом нарушения закона удалось избежать – люди пришли на официальный митинг и двинулись, когда было предложено возложить цветы.

Не попал в СМИ «Бессмертный полк», который прошел в Бресте. В городе не было никаких скандалов, просто клубу военно-исторической реконструкции «Гарнизон» удалось настоять на том, чтобы на одном из баннеров официального шествия были эти слова.

Впрочем, лишь на одном из баннеров. Официальная версия выглядела так:

Но нельзя говорить, что в Беларуси «Бессмертный полк» побежден. В официальных шествиях участвовали сотни тысяч, если не миллионы белорусов. Да, георгиевских лент на одежде участников было немного. Но не потому, что этот символ не пользуется уважением – в том же Витебске активисты «Гражданского согласия» раздали более тысячи лент. Просто их сложно найти, особенно в глубинке. А бутоньерки раздают всем. Но те же георгиевские ленты и символика «Бессмертного полка» были в изобилии на портретах фронтовиков, которые несли люди. Особенно – на тех портретах, которые явно были сделаны и украшены своими руками или напечатаны на домашнем принтере.

Поэтому не спешите бросать камень в белорусов. Пока власти пытаются изобрести велосипед и придумать свои традиции Дня Победы, люди в массе своей просто выходят на праздник с портретами близких людей и теми символами, которые им ближе и вовсе не стремятся делить разделять друг друга по цвету ленточек.