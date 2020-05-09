Белоруссия: Бессмертный полк под запретом

09.05.2020, Минск, Артем Агафонов

Парад в Минске получился очень символичным. Но символика оказалась совсем не той, на которую рассчитывали его организаторы. Разумеется, никаких высокопоставленных иностранных гостей на единственном в Европе параде 9 мая не было. Не помогло даже президентское приглашение. Напротив, пригласив других глав государств на праздник и не приняв в итоге ни одного из них, Лукашенко сам себя загнал в положение изгоя среди коллег.

Но парад показал и нарастающую изоляцию власти от народа. Это были не просто ежегодные торжества в честь Дня Победы, а юбилейные. В Белоруссии военные парады 9 мая проходят раз в 5 лет. Соответственно, торжественность и зрелищность были на порядок выше. Но, помимо самого начальства и массовки на трибунах, состоящей из студентов и бюджетников, для обеспечения которой не жалели ни кнутов, ни пряников, зрителей было очень мало. Во много раз меньше, чем в прошлом году. На вечер был запланирован еще и масштабный концерт.

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Разумеется, и это видно по фотографиям, ни о какой «соблюдении дистанции» во время праздника не могло быть и речи. Более того, обязательным условием присутствия на трибунах было отсутствие защитных масок.

Между тем, республика только по официальной статистике уже занимает первое место по заболеваемости COVID-19 не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе, приближаясь к показателям неблагополучных западноевропейских стран. Риск для здоровья граждан был очень серьезный, никакой идеологический и пропагандистский эффект не может его оправдать.

Особенно тревожно было видеть на параде стариков. Накануне Лукашенко пообещал не привозить туда ветеранов. Неизвестно, были ли они ветеранами, но на трибунах было много людей глубоко преклонного возраста в военной форме с большим количеством наград.

Надо отдать должное местным властям,- в большинстве городов никаких парадов и многотысячных шествий не было. Обычно дело ограничивалось возложением цветов и праздничной музыкой на улицах. В регионах идеологическая мишура и показуха все-таки уступили заботе о людях.

Что касается неофициального празднования – шествия «Бессмертного полка», который в Белоруссии официально не одобряется и считается чуть ли не оппозиционным, в этом году его не было.

Организаторы, в отличие от руководства страны, не стали жертвовать здоровьем участников. Вместо шествий было предложено устраивать автопробеги с посещением воинских мемориалов.

В этот день на улицах белорусских городов было непривычно много автомобилей, украшенных символикой Победы – красными флагами и георгиевскими лентами. Можно было увидеть такие флаги и на домах в частном секторе. Частных домов и автомобилей с официальной символикой практически не было – это тоже показатель.

До того, как было принято решение о проведении «Бессмертного полка» в усеченном формате, группа активистов все-таки подала заявку на проведение шествия в Минске. Чиновники долго не отвечали и, наконец, накануне Дня Победы, отказали. Основанием для отказа стала… пандемия COVID-19. Светилам из Мингорисполкома впору давать нобелевку по медицине – они установили, что действие коронавируса избирательно. Для массовки на параде он безопасен, а для участников «Бессмертного полка» – нет.

В общем, День Победы в Белоруссии в этом году действительно получился со слезами на глазах. Я с большим уважением отношусь к тем, кто сегодня участвовал в автопробегах «Бессмертного полка», возлагал цветы к мемориалам и сам, по велению души, а не по принуждению, приходил на парад в Минске. Это их праздник, их выбор и позиция. Наверное, было бы неправильным запрещать людям праздновать День Победы. Но роль государства должна быть, прежде всего, в том, чтобы защитить жителей страны от опасности, а не рисковать ими ради мероприятий, которые можно и перенести.