Белоруссия брезгливо приняла гуманитарную помощь от России

06.04.2020, Москва, Елена Острякова

Прибытие гуманитарной помощи из России (10 тыс тестов на коронавирус) не вызвало благодарности у белорусских властей и СМИ.

Если приземление аналогичного самолета из Китая 1 апреля встречали радостными репортажами, то российский груз приняли высокомерно и снисходительно.

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Мол, разгружайте, раз уж привезли, мы на ваших граждан и потратим эти тесты.

«Эти тесты будут использованы для тестирования водителей, которые осуществляют международные перевозки из Европы в РФ, а также для тех граждан, которые находятся на отдыхе в республике Беларусь в наших санаториях и для тестирования транзитных граждан РФ, которые каким-то образом будут добираться в РФ через нашу страну», – сказал в интервью телеканалу «Беларусь-1» вице-премьер Игорь Петришенко.

Что касается собственных нужд, то для их удовлетворения Белоруссия закупит в России 30 тыс тестов «за соответствующую плату».

«Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены, и мы получим эти тесты до 17 апреля. По крайней мере, так Министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем», — отчитал российскую сторону Петришенко.

При этом он не преминул пожаловаться на российское предприятие, которое не выполнило обязательства по поставке респираторов.

«Порядка 115 тысяч контрактовали, машины стояли под загрузкой, но Российская Федерация приняла соответствующие меры и запретила поставку за пределы своей страны средств индивидуальной защиты, и поэтому мы оказались немножко в неловкой ситуации», — жалуется белорусский вице-премьер.

По мнению экспертов, основная цель его появления на экране в воскресенье состояла в том, чтобы опровергнуть сообщение российского «Коммерсанта» о том, что Белоруссия попросила Россию о помощи. Если бы не эта досадная необходимость, возможно факт прибытия в пятницу груза из России вообще замолчали бы.

«Я чего-то не найду в белорусских СМИ такого. Чего-то я совершенно не вижу новости о том, что Россия что-то передала. Новость дня – это то, что лукашенковская команда в хоккей победила. Зато я видел наезд замминистра здравоохранения на Россию за то, что она задержала оплаченную партию респираторов», – прокомментировал ситуацию в эфире youtube-канала «ПолитВера» полковник запаса Владимир Трухан.