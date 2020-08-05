05.08.2020
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура
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Белоруссия давно запретила российские федеральные телеканалы


Власти Белоруссии полностью контролируют транслируемый в республике российский телевизионный контент.

Именно поэтому стало возможно недавнее цензурирование программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и снятие с эфира программы «60 минут», посвященной событиям в Белоруссии.

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Об этом «ПолитНавигатору» рассказал председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов.

«Если Украина в 2014 году запрещала вещание российских телеканалов с криками и скандалами, то белорусское руководство сделало более элегантный ход, переоформив эти телеканалы под свою юрисдикцию, и теперь контролирует контент на законных основаниях. Случаи цензуры российского контента имели место и раньше. Это просто самый вызывающий случай», – сказал Агафонов.

По его словам, в Белоруссии не транслируют федеральные российские телеканалы, зато там есть телеканалы РТР-Беларусь, НТВ-Беларусь и ОНТ, транслирующее некоторые программы Первого канала.

«Показывать что-то или не показывать – решает в Белоруссии руководство этих телеканалов. В Белоруссии существует система, по которой практически невозможно добавить в сетку вещания любого провайдера новый телеканал без согласования с министерством информации.


Существует закрытый список телеканалов, которые можно транслировать. Все попытки добавить в этот список российские информационные каналы, например, “Россия-24” – закончились ничем. Пока вся эта система сохраняется, будут и дальше цензурировать и вырезать неугодный контент. Власть сейчас сделает все, чтобы минимизировать часть российского контента, особенно политической направленности на белорусском телевидении», – сказал Агафонов.

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