Белоруссия готова безболезненно повторить Крымский сценарий

22.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Белоруссия может безболезненно повторить Крымский сценарий мирного воссоединения с Россией, не опасаясь экономических санкций Запада, поскольку основной рынок для Минска – это как раз Российская Федерация, а не страны Евросоюза. Кроме того, воссоединение позволит радикально сократить траты на чиновничий аппарат – сейчас самостийные белорусские власти расходуют значительную долю госбюджета.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт и политический комментатор Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, ориентация на Запад для промышленности Белоруссии, по словам Трухана, приведет к их закрытию и демонтажу.

«И так белорусская промышленность дышит на ладан. Думаете, что я Лукашенко верю что ли? Он уже опять там заявил, что как не продавали никому предприятия – ни русским, иностранцам, так продавать и не будем.

Ну, ребята, экономическая яма долгая, падать еще долго можно. Я как-нибудь расскажу, почему Белоруссии нефиг бояться интеграции и санкций. Потому что, уж кому-кому, а Белоруссии они в принципе не смогут навредить в случае интеграции с Россией. Каким-то повредят отдельным личностям, а так – экономика Белоруссии выровняется моментально при интеграционных процессах в силу ее специфики, а также того, что не надо будет, натужно попердывая на государственный идеологический аппарат, которого в Республике Беларусь избыточное количество, гроши тратить. Одно уж это – 52% расходной статьи белорусского бюджета в целом», – сказал Трухан.

Он обратил внимание на одну особенность нынешних забастовок.

«Бастуют на всех государственных предприятиях, а у частников не бастуют. Так у частника ты не бастуешь по одной простой причине – ты на улице окажешься моментально. Это все еще верят в то, что на государственных предприятиях можно барагозить, а потом скрыться под покровом ночи. Ну, оставим этих дебилов в покое, которые не верят, что приватизация западными компаниями большей части белорусских предприятий будет означать их закрытие и демонтаж…

Так вот, у частника они не фигней маются, у частника они работают, там и зарплата выше, потому и не бастуют», – заявил Трухан.