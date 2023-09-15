Белоруссия готова присоединиться к альянсу РФ и КНДР

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Президент Александр Лукашенко надеется, что Россия привлечет Белоруссию к своему сотрудничеству с КНДР.

Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия… Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют», – сказал Лукашенко и похвастался развитием сотрудничества с Экваториальной Гвинеей.

Путин пообещал поделиться с Лукашенко подробностями своих переговоров с Ким Чен Ыном.

Перспектива дружбы с КНДР крайне обрадовала белорусских экспертов.

«Эта встреча обязательно произойдет. И уже довольно скоро», – написал в своем тг-канале политолог Александр Шпаковский.

«Очень ждем. Ну и лично я бы познакомился с особенностями учений чучхе и чхондогё на месте. Уверен, многое могло бы быть полезным и нам в идеологической работе», – поддержал его коллега Алексей Дзермант.

«Сейчас мы наблюдаем рождение самой красивой оси зла в истории этой планеты», – порадовалась российская журналистка Полина Реутова.