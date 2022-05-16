Белоруссия готовится к отражению украинской агрессии

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Новости Украины

В Киеве считают, что Украина не может проиграть в войне с РФ, после которой киевский режим намерен заняться Белоруссией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил белорусский политолог Александр Шпаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти планы не являются для нас секретом. Более того, недавно Арестович совершенно конкретно сказал о том, что мира с Россией не будет, потому что есть белорусский вопрос. Либо Россия Беларусь возьмет, либо мы. Поскольку, «Украина в этой войне проиграть не может», значит возьмут они. Мы за всем этим наблюдаем, и мысль одна, что «жизнь висит на нитке, а думает о прибытке». Присматриваются к нашей территории, к нашим ресурсам, в 2020 году это уже было. Нам было известно, что спецслужбы этой так называемой «люблинской тройки», руководители спецслужб собирались, обсуждали кому какая сфера влияния отойдет, и сколько территорий они намерены оставить под управлением марионеточного режима во главе с этой женщиной [Тихановской], сбежавшей в Литовскую Республику», – сказал Шпаковский.

Он отметил, что белорусские власти в курсе планов Украины, и уже были предприняты меры, касательно усиления южной границы.

«Мы все это знаем и к этому готовимся. Более того вероятность войны, вероятность военного нападения на территорию Беларуси в украинских политико-формирующих кругах обсуждалось довольно серьезно в феврале и марте текущего года. Сейчас, после принятых мер, военных, дипломатических, мы очень сильно усилили южную границу», – добавил политолог.