Белоруссия грозит Украине ответом за попытку атаковать ее БПЛА

Анатолий Лапин.  
14.08.2024 09:16
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Белоруссия оставляет за собой право на ответ за попытку атаковать ее беспилотниками с территории Украины. Об этом на заседании ООН по формуле Арриа заявил постпред республики при организации Валентин Рыбаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Рыбакова, если украинские дипломаты не могут донести это до своего руководства, то им не место на территории Белоруссии. Постпред назвал этот инцидент попыткой втянуть Белоруссию в войну.

Белоруссия оставляет за собой право на ответ за попытку атаковать ее беспилотниками с территории...

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«Это чрезвычайно серьезный инцидент, который может привести к радикальной эскалации ситуации, и этот инцидент представляет собой очень опасную попытку расширить зону текущего в нашем регионе конфликта. При этом, вовлечь в конфликт пытаются Белоруссию, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития в регионе… Украинская сторона предупреждена, что в случае повторения таких провокаций, Белоруссия оставляет за собой право предпринять необходимые ответные шаги для защиты своей территории. Было также указано, что если дипломатическое представительство Украины в Белоруссии не сможет повлиять на предотвращение таких провокаций в будущем, белорусской стороной будет поставлен и рассмотрен вопрос о целесообразности пребывания украинского дипломатического представительства в Минске…

На ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами противовоздушной обороны беспилотников найдено наличие маркировки производителей стран Европейского союза. Подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта. Эта эскалация чревата его серьезным расширением, в том числе на Европейский союз», – заявил Рыбаков.

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