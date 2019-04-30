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30.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Белоруссия и Украина планируют усилить экономическое сотрудничество

На фоне санкций РФ в отношении Украины белорусский МИД и руководство регионов страны начали подготовку к проведению Второго форума регионов Белоруссии и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире.

Как сообщает БЕЛТА первое заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества состоялось в Житомире. От украинской стороны в работе группы принимали участие руководители Киевской, Житомирской, Черниговской, Ровненской, Львовской и Волынской областей.

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«Состоялась дискуссия по вопросам функционирования пунктов пропуска на белорусско-украинской границе. Представители областей и торгово-промышленных палат высказали предложения по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества с выходом на подписание конкретных договоренностей во время форума», – говорится в сообщении.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины состоялся в октябре 2018 году. Участие в нем приняли президенты обеих стран. Между регионами Беларуси и Украины заключено более 110 соглашений и договоров о партнерстве и сотрудничестве. Кроме того, в рамках форума белорусские и украинские компании подписали контракты на 101 млн долларов США.

За восемь месяцев 2018 года Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров РБ, по импорту — четвертое место, товарооборот с Украиной увеличился на 23,7% и составил $3,7 млрд, белорусский экспорт увеличился на 23,5%, импорт с Украины — на 24,4%.

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