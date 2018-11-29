Белоруссия идет по пути Украины – эксперт

29.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Беларусь отказывается от совместного с Россией прошлого и заявляет о своей исключительности.

Об этом в эфире «ПолитКафе» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в Беларуси насаживаются альтернативные национальные герои и чужая история.

«У нас с Арменией договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Что это означает? Что в случае войны они нам должны помочь, а мы им. Белоруссия не жаждет заключать с нами такого договора. Далее – у нас есть военная база в Армении, а Лукашенко несколько раз отказывался размещать российскую военную базу на территории своей страны. У нас вообще тогда кто лучший друг, я не могу понять?”, – сказал Платошкин.

Также он добавил, что приведет конкретный пример.

“Там уже лет 5-6 «батька» проводит такую политику, что белорусы – это не русские. Что это Великое княжество литовское, что они вообще от поляков произошли. Такие тезисы, что русско-французская война 1812 года, к сожалению, затронула и Беларусь. На Украине все с этого и начиналось. Сегодня одна студентка из Беларуси мне и говорит – я ее с дуру спросил: «А вот вам в школе говорят какой национальный белорусский поэт?». Ну я, естественно, думал Якуб Колос, Максим Танк. А она мне знаете, что ответила? Мицкевич. Я говорю: «А что, Мицкевич по-белорусски писал?». «Нет, по-польски, но он же в Беларуси родился». Вот это политика, которую проводит Лукашенко», – заявил Платошкин.

Ранее Украина стала вторым по величине торговым партнером Беларуси.

Сообщалось также, что Беларусь рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной с целью использования судов класса «река-море» для выхода в Черное море.