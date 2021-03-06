Белоруссия идёт к легализации ЧВК

06.03.2021, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии могут легализовать частные военные компании ЧВК, что позволит добровольцам, уезжающим на Донбасс, не подпадать под судебные преследования на Родине.

Об этом в своем телеграм-канале написал белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё одна тема, о которой не принято говорить, это белорусские ЧВК. Уверен, что мы обязательно к этому придем. В той же Сирии в рядах «Вагнера» немало выходцев из белорусских спецподразделений, из той же марьиногорской «пятерки». Есть «наши» и во французском «Иностранном Легионе», и на Донбассе.

Люди едут воевать под чужой флаг, нарушая белорусские законы. Уверен, что нужно предоставить желающим возможность делать это легально под флагом отечественной военной компании, а государство в этом случае тоже получит свой профит», – написал Шпаковский.

По данным МВД Белоруссии, по состоянию на март 2018 года на «причастность к наемничеству» проверялись 734 белоруса, и личности 188 из них были установлены. В 2017 году по материалам ГУБОПиК возбуждено 10 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечены 7 белорусов. За 4 года через отряды ЛДНР прошли минимум 600-750 человек.

В августе 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян, сотрудников частной охранной компании и обвинили в подготовке массовых беспорядков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассматривал вопрос выдачи Украине 16 задержанных, которые воевали на Донбассе. После начала Беломайдана все россияне были возвращены на Родину.