Подпишись на рассылку
06.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен
Просмотров:

Белоруссия идёт к легализации ЧВК


В Белоруссии могут легализовать частные военные компании ЧВК, что позволит добровольцам, уезжающим на Донбасс, не подпадать под судебные преследования на Родине.

Об этом в своем телеграм-канале написал белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ещё одна тема, о которой не принято говорить, это белорусские ЧВК. Уверен, что мы обязательно к этому придем.  В той же Сирии в рядах «Вагнера» немало выходцев из белорусских спецподразделений, из той же марьиногорской «пятерки». Есть «наши» и во французском «Иностранном Легионе», и на Донбассе.

Люди едут воевать под чужой флаг, нарушая белорусские законы. Уверен, что нужно предоставить желающим возможность делать это легально под флагом отечественной военной компании, а государство в этом случае тоже получит свой профит», – написал Шпаковский.

По данным МВД Белоруссии, по состоянию на март 2018 года на «причастность к наемничеству» проверялись 734 белоруса, и личности 188 из них были установлены. В 2017 году по материалам ГУБОПиК возбуждено 10 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечены 7 белорусов. За 4 года через отряды ЛДНР прошли минимум 600-750 человек.

В августе 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян, сотрудников частной охранной компании и обвинили в подготовке массовых беспорядков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассматривал вопрос выдачи Украине 16 задержанных, которые воевали на Донбассе. После начала Беломайдана все россияне были возвращены на Родину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть