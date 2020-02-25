25.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, финансы
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Белоруссия из-за политического нытья получит деньги позже Польши


Россия компенсирует Белоруссии убытки от поступления в систему трубопроводов этой страны нефти, загрязненной хлорорганикой.

Об этом заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью – Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией. Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики», – цитирует Сизова БЕЛТА.

Публицист Иван Лизан подсчитал, что за 1,2 млн тонн грязной нефти Минск получит 132 млн долларов.

«Сумма компенсации за баррель такая же, как и в случае с венгерской MOL или польской PKN Orlen. Разница лишь в том, что с Венгрией договорились ещё 31 октября, поляки в начале октября уже получили часть компенсации, тогда как с Минском договориться удалось лишь 25 февраля.

Просто Венгрия убытки в 2 млрд долларов не оценивала и сделала всё оперативно», – написал Лизан в своем телеграм-канале.

Об убытках в 2 млрд, которые понесла Белоруссия из-за России сегодня же утром заявил заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

«На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн», – объявил Макей.

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