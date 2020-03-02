02.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика
Просмотров:

Белоруссия как ни в чём не бывало требует от России нефти


Несмотря на скандальные заявления Александра Лукашенко и белорусских ведомств на тему нахождения альтернативных источников нефти (Норвегия, Азербайджан и поворот вспять нефтепровода «Дружба»), – реальные надежды Белоруссия продолжает возлагать на Россию.

Об этом заявил вице-премьер страны Игорь Ляшенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Основной фокус нашего внимания на переговорах в конце недели, которые пройдут в Сочи по поставкам и формированию цен на нефть и газ. Мы, я считаю, справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из РФ», – сказал Ляшенко.

При этом он анонсировал подписание соглашения о поставках нефти с Казахстаном. Ранее Александр Лукашенко обвинял Россию в том, что она не дает Казахстану поставлять нефть в Белоруссию.

Минск намерен не только закупать углеводороды в России, но и добывать их на ее территории. В частности, в 2020 году будет создан газовый промысел.

«По добыче в России планы амбициозные. Мы планируем в этом году выйти на 1 млн тонн нефтяного эквивалента. Основным продуктом этого года станет газ. Мы планируем добыть порядка 700 млн кубометров природного газа и попутного и 300 тыс тонн жидких углеводородов – нефти и конденсата», – заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности «Белоруснефть» Андрей Бохан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть