Белоруссия как ни в чём не бывало требует от России нефти

02.03.2020, Москва, Елена Острякова

Несмотря на скандальные заявления Александра Лукашенко и белорусских ведомств на тему нахождения альтернативных источников нефти (Норвегия, Азербайджан и поворот вспять нефтепровода «Дружба»), – реальные надежды Белоруссия продолжает возлагать на Россию.

Об этом заявил вице-премьер страны Игорь Ляшенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основной фокус нашего внимания на переговорах в конце недели, которые пройдут в Сочи по поставкам и формированию цен на нефть и газ. Мы, я считаю, справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из РФ», – сказал Ляшенко.

При этом он анонсировал подписание соглашения о поставках нефти с Казахстаном. Ранее Александр Лукашенко обвинял Россию в том, что она не дает Казахстану поставлять нефть в Белоруссию.

Минск намерен не только закупать углеводороды в России, но и добывать их на ее территории. В частности, в 2020 году будет создан газовый промысел.

«По добыче в России планы амбициозные. Мы планируем в этом году выйти на 1 млн тонн нефтяного эквивалента. Основным продуктом этого года станет газ. Мы планируем добыть порядка 700 млн кубометров природного газа и попутного и 300 тыс тонн жидких углеводородов – нефти и конденсата», – заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности «Белоруснефть» Андрей Бохан.