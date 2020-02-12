Белоруссия: Хроника предательства

12.02.2020, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко еще в 2016 году дал понять США, что хочет более тесных связей с Вашингтоном. Соответствующие тезисы были озвучены в разговоре с Майклом Карпентером, сотрудником администрации президента Барака Обамы. Так белорусский руководитель отреагировал на «аннексию Крыма».

Об этом пишет американское издание Daily Beast, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас была двухчасовая встреча в марте 2016 года. Мы потратили почти половину ее, говоря об Украине. В то время мне было совершенно ясно, что для него это огромная забота, что он очень обеспокоен последствиями того, что это означает для его собственной страны», – сказал Карпентер.

В публикации утверждается, что в последующие годы белорусы продолжали «сигнализировать США, что они хотят более теплых отношений».

«И американцы дали ответный сигнал. Один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента заявил, что Весс Митчелл – помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам с 2017 по 2019 год — дал понять белорусам, что все может измениться. С приходом к власти Трампа в Минск отправился целый батальон высокопоставленных чиновников, в том числе Митчелл, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл, а затем – советник по национальной безопасности Джон Болтон», – говорится в статье.

Приводятся слова некоего бывшего американского чиновника о том, что правительство США сначала смотрело на Белоруссию как на проигранное дело.

«Мы считали само собой разумеющимся, что Беларусь будет заморожена во времени как Советский тематический парк»,— сказал бывший чиновник, добавив, что последние несколько лет доказали, что это предположение неверно.

Особенно значимым было появление в Минске Джона Болтона – открытого антироссийского ястреба.

«С моей точки зрения, Болтон был там именно для того, чтобы решить проблемы, связанные с российской агрессией. Лидеры в Минске опасаются, что в самом ближайшем будущем столкнутся с ситуацией, подобной той, с которой столкнулась Украина. И я думаю, что это меняет расчет даже пожилого авторитарного человека, который находится у власти уже несколько десятилетий», – сказал Джонатан Кац, который курировал Белоруссию в администрации Обамы.

В 2017 и 2018 годах шли тихие разговоры между американскими и белорусскими официальными лицами, по словам двух помощников Конгресса, знакомых с политикой администрации Трампа в отношении бывшей советской республики.

«Они сигнализировали, что опасаются за свою собственную жизнеспособность как нации перед лицом потенциальных русских вторжений. В 2017 году Лукашенко пригласил американских официальных лиц наблюдать за крупными российскими военными учениями. Этот шаг произвел впечатление на Капитолийский холм», – говорится в статье.

За последний год белорусские чиновники несколько раз обратились к Конгрессу с просьбой «разогреть отношения». Кульминацией этих усилий стал визит в Белоруссию государственного секретаря Майка Помпео.

В статье утверждается, что белорусская государственная нефтяная компания подписала рамочное соглашение с нефтетрейдинговой фирмой Северной Дакоты о покупке до 18 млн баррелей американской нефти в 2020 году. При этом указывается, что сделка может не состояться, «но она послала сигнал в Кремль».