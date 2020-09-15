Белоруссия кормит хасидов, которых не пустила Украина

15.09.2020, Москва, Елена Острякова

Около 700 израильтян-хасидов застряли на нейтральной полосе между Белоруссией и Россией. Они направлялись в город Умань, где традиционно справляют еврейский новый год 19 сентября на могиле известного праведника цадика Нахмана.

Однако в этом году украинские пограничники не пропустили паломников из-за критической ситуации с коронавироусом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее мэр Умани Александр Цебрий пришел к офису президента Украины Владимира Зеленского с палаткой и спальником. По мнению Цебрия, подавляющее большинство жителей города выступают против этого, так как Израиль на данный момент находится в красной зоне из-за пандемии коронавируса.

Теперь евреи застряли между двух стран. Они не только возмущаются, но еще и поют и танцуют. Один из них сегодня ночью пытался пересечь границу по болоту. Но из-за политических событий последнего месяца контроль на границе сейчас усилен, и мокрого бедолагу вернули к соплеменникам на нейтральную полосу.

Евреев подкармливают белорусы. Президент Александр Лукашенко распорядился снабдить паломников кошерной едой. Белорусский МЧС выслал на границу 8 модулей с системами жизнеобеспечения и осветительное оборудование. Помочь хасидам вызвался и Гомельский облисполком.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить хасидов в страну.

«Я обращаюсь к вам с просьбой разрешить на чрезвычайных гуманитарных основаниях въезд для тех, кто находится на белорусской границе, только на период еврейского Нового года, с учетом ограничений и с соблюдением всех санитарных норм периода COVID-19, которые ваша страна считает нужными», – говорится в письме, переданном Зеленскому израильским послом.