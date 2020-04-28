28.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество
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Белоруссия: коронавирус побеждает трактор и сауну


Очередная репетиция парада ко Дню Победы не состоялась в Минске. Прозападный общественник Олег Корбан выложил в своем «фейсбуке» фото пустого проспекта. По соцсетям поползли слухи о том, что случаи заражения коронавирусом выявлены в роте почетного караула.

Официальных подтверждений, естественно, нет. Пока Белоруссия остается единственной страной, все еще собирающейся проводить парад на 9 мая.

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После заражений в администрации президента и в любительской команде по хоккею, в которой играет Александр Лукашенко, коронавирус поразил двух священников монастыря в деревне Малые Ляды, где Батька проповедовал на Пасху об открытой для всех «дороге к храму».

Сегодня постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий обратилась к белорусам с призывом оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19. Она обращает внимание, что 26 апреля Министерство здравоохранения подтвердило более 10 тысяч случаев заражения COVID-19.

«Это количество растет в геометрической прогрессии. Вспомните, по состоянию на 26 марта было всего 86 случаев», — отметила Казана-Вишневецкая.

На сегодня в Белоруссии 12208 зараженных. Однако официальной реакции ни на рост числа заболевших, ни на призывы международной общественности нет.

Зато белорусское телевидение рассказывает об ужасах пандемии… в России.

«Ведь обещали: самоизоляция поможет снизить рост заболеваемости, а по факту уже сегодня Россия – в лидерах по числу зарегистрированных случаев коронавируса. До плато (выхода на стабилизацию), говорят власти, еще нужно время. А у москвичей появляется только раздражение. Люди стали менее ответственно относиться к соблюдению ограничительных мер. Их даже не пугают большие штрафы. Денег, чтобы платить, у многих просто нет», – вещает известный своими антироссийскими выпадами телеканал ОНТ.

Корреспондентка уверяет, что по городам России прокатились протесты против режима самоизоляции.

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