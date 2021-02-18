Белоруссия крепко держит Украину за экономическое горло

18.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина экономически очень зависит от Белоруссии, а потому Киев не станет присоединяться к западным санкциям против этой страны.

Об этом во время «круглого стола» в Киеве заявила директор программы экономической дипломатии Совета по внешней политике «Украинская призма» Татьяна Зосименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы крайне зависим от Белоруссии по ряду товарных групп и реализации совместных инфраструктурных проектов. Порядка 40% нефтепродуктов в 20-м году мы получали из Белоруссии, и на 21-й год имеем долгосрочные контракты. Порядка 60% бетонных смесей для нашей программы «Большого строительства» – это белорусские товары, белорусские поставки. Почти треть удобрений являются импортными на рынке Украины – это белорусские удобрения.

Конечно, альтернативы существуют, вопрос лишь в том, как быстро и во сколько это обойдется нашему конечному потребителю. Что касается топлива, то тут у нас есть варианты диверсификации и можем довольно быстро заменить, а с битумом и удобрениями этот фокус не пройдет, потому что как минимум на 30% дороже нам обойдутся поставки того же битума, это еще при условии, что нужно наладить поставки, а это не так быстро.

А что касается удобрений, то тут проблема сложная не только с точки зрения логистики, а и с точки зрения качественных характеристик и номенклатуры. Европейские аналоги, они не совсем привычны и приемлемы для использования украинскими аграриями. Конечно, это ударит по их интересам. Тут стоит говорить и о машиностроении, 70% троллейбусов – это троллейбусы, которые имеют белорусские корни», – заявила Зосименко.

В свою очередь бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич подчеркнул, что Украине не стоит присоединяться к западным санкциям еще и потому, что страны Евросоюза не могут заменить белорусский критический импорт для страны.

«Колоссальная диспропорция объемов взаимной торговли. Украина намного больше покупает, чем продает. Второе – Украина не ищет эффективно партнеров в обход руководства «корпорации Белоруссия». Украина не работает с региональными элитами.

Вот чем интересен подход Польши? Польша планомерно готовит лояльно относящуюся к Польше, к потенциальному польскому влиянию национальную элиту. Это и телевизионная станция, это и радиостанция, это образовательные программы. Польша пытается работать и имеет определенный эффект. Украина даже на фоне политического кризиса не использует эти возможности.

То есть это тоже одна из зон риска. То есть с одной стороны для Украины будет внешнее давление, политизированное, что давайте, присоединяйтесь к санкциям Европейского союза, либо Литвы, либо Польши, либо их совместным, несмотря на украинский экономический интерес. Потому что компенсировать выпадающие объемы товаров никто не собирается. Ни Вильнюс, ни Польша, никто другой», – подчеркнул Тышкевич.