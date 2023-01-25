Белоруссия. Культ польского шовиниста Калиновского и демонизация русского героя Муравьева

Накануне 160-летнего юбилея «январского» польского восстания губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о необходимости поставить в своем регионе памятник подавителю мятежей 1831 и 1861 годов, выдающемуся российскому государственному деятелю Михаилу Муравьеву – Виленскому.

У каждой стороны – свои герои. Разумеется, для поляков герой – шовинист Калиновский (именно в честь него назван батальон из числа белорусских змагаров, воюющих сегодня на стороне ВСУ). Калиновский боролся за выход Польши из Российской империи, причем в максимально широких границах, не ограничивающихся территорией проживания собственно поляков.

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А для русских героем должен быть Муравьев. Он дважды сохранил территориальную целостность России, остановил и обратил вспять ополячивание и окатоличивание западнорусских и белорусских земель, которое продолжалось, даже несмотря на то, что эти земли уже более полувека, как стали частью Российской Империи. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что этот человек достоин того, чтобы быть увековеченным не только в Калининграде, но и в других российских городах. Вместо этого голос Алиханова до сих пор остается гласом вопиющего в пустыне.

Еще сложнее ситуация в Белоруссии. Культ Калиновского в этой республике до недавнего времени был частью официальной идеологии. Делегация официального Минска присутствовала на церемонии захоронения его останков, ничуть не стесняясь обилия бело-красно-белых флагов.

Теперь времена поменялись, и культ Калиновского уходит в прошлое. Хотя окончательно от него не отказались, и улица, названная в начале 90-х в честь польского мятежника, до сих пор является одной из крупных магистралей Минска.

Что касается Муравьева – хоть его имя и используют периодически для троллинга змагаров, но официальная белорусская историография его так и не реабилитировала. В белорусском политическом мейнстриме он по-прежнему «вешатель».

Дихотомия «Калиновский – Муравьев» для Белоруссии на самом деле является индикатором цивилизационного выбора. Пожалуй, самым выразительным. Можно сколько угодно говорить о союзе с Россией, но если в твоих школах и университетах учат, что польский шовинист, терроризировавший белорусских крестьян, не желавших быть пушечным мясом в его войске (идти с косами против регулярной имперской армии – верное самоубийство) и убивавший православных священников за отказ перейти в униатство – герой, а русский генерал, остановивший такое безумие – «вешатель» и «людоед», на смену тебе гарантированно придет поколение русофобов.

Да, культ Калиновского и демонизация Муравьева имеют в Белоруссии давнюю историю. Увы, свою солидную свинью белорусам подложили советские историки, вынужденные вписывать историю в прокрустово ложе идеологии.

Во-первых, во главу угла ставилась классовая теория, и множество сомнительных исторических авантюристов преподносились как предводители восставших угнетенных классов.

Во-вторых, у большевиков были свои счеты к царской России, которую они называли «тюрьмой народов». Поэтому, даже если у народов не было своих заметных фигур, подходящих на роль пламенных борцов с царизмом, таких борцов выбирали из того, что есть. Белорусам не повезло, и на роль главного такого предводителя был назначен Калиновский.

После падения Советской власти идол «Кастуся» подхватили националисты – для пропаганды русофобии он подходил как никто другой. Поэтому мы имеем дело с еще советской ошибкой и инерцией мышления. Но сейчас история делает крутой поворот, и такая инерция губительна.

Что касается Муравьева – то «вешатель» на самом деле повесил гораздо меньше людей, чем мятежники Калиновского. И повесил в полном соответствии с законом тех, у которых руки по локоть в крови, кто сам не брезговал вешать простых священников, горожан и крестьян, остававшихся верными своей стране и своей Церкви. Пострадала от него поддержавшая мятеж польская шляхта и полонизированная городская элита, чуждые основной части местного населения по языку, культуре и религии. А собственно белорусские крестьяне и горожане стали жить только лучше. Снизились налоги, выросло благосостояние, массово строились новые школы и церковные приходы. Если для польских мятежников Муравьев и был «вешателем», то для простых белорусов – освободителем и благодетелем.

Так что для белорусского патриота героем должен быть именно Муравьев. В свое время его имя нередко встречалось в топонимике белорусских городов. Может, пора вернуть?