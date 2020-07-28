28.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Белоруссия Лукашенко больше не совместный с Россией рубеж обороны


Россия рассматривает сегодняшнюю, фактически враждебную Белоруссию Лукашенко уже не как стратегического союзника, а как оперативное предполье (передовую полосу обороны).

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем пользоваться ими как оперативным предпольем и не собираемся выступать в их защиту… В доктрине Белоруссии 15-го года разъясняется, что она не собирается все угрозы России с западного направления купировать, а только те из них, которые одновременно будут угрожать Белоруссии.

Получается, какое-нибудь НАТО почешет из Польши и Лукашенко скажет: ты нас пропусти, мы мимо, пройдем, только заправимся и покушаем в придорожных кафешках, тебе бизнес», – объясняет Трухан.

Он пояснил, почему смена стратегического статуса опасна для Белоруссии.


«Это для белорусов очень плохо. Весь замес будет на их территории, после чего Беларусь проще будет заасфальтировать.

Какая нам на хрен разница… их оперативная ценность, если агрессия пойдет через Белоруссию, мы у Белоруссии спрашивать об отражении агрессии не будем», – подытожил Трухан.

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