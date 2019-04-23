Белоруссия максимально взвинтила ставки перед переговорами по нефти

23.04.2019, Москва, Елена Острякова

Представители госконцерна «Белнефтехим» и руководители двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) проведут сегодня переговоры с представителями российской «Транснефти».

Нефтяники обсудят технические и компенсационные вопросы в связи с поставками по нефтепроводу «Дружба» нефти, загрязненной хлорорганикой.

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Создается впечатление, что белорусская сторона специально нагнетает напряжение в информационном поле в связи с сегодняшними переговорами. Так, вчера было объявлено, что Мозырский НПЗ остановлен: якобы некачественная российская нефть привела к коррозионному разрушению теплообменных трубок.

Сегодня утром «Белнефтехим» приостановил экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Об этом сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. При этом «некачественная нефть» из России продолжает поступать на территорию Евросоюза и на Украину, пугает зампред концерна “Белнефтехим” Владимир Сизов Он также заявил о намерении привлечь «независимых экспертов» к оценке ущерба, нанесенного Мозырскому НПЗ.

Сегодня объявлено, что второй белорусский НПЗ «Нафтан» сократил объемы переработки нефти, хотя еще в воскресенье его руководство вело переговоры с россиянами об увеличении прокачки по северной ветке «Дружбы» (в южной ветке нефть была загрязнена хлорорганикой).

Кроме того, белорусские чиновники заявили, что ведут переговоры с портами Литвы и Латвии о покупке нефтетерминала как для экспорта нефтепродуктов, так и для импорта альтернативной (нероссийской) нефти. Беларусь рассчитывает до конца 2019 года начать импорт нефти.

«Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация. Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, что нефть будет идти через Украину. “Нафтан” ближе к прибалтийским портам, соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря», – заявил Сергей Гриб.

Такие масштабные заявления дают основания предположить, что на переговорах белорусы будут торговаться не только за компенсации по теплообменным трубкам, но затронут более широкий спектр вопросов, связанных с импортом российской нефти.