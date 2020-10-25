Истечение срока «ультиматума Тихановской»: Милиция разгоняла Беломайдан гранатами

25.10.2020, Москва, Елена Острякова

Об очередной акции протеста в Минске нечего было бы писать, если бы в самом конце правоохранители не применили светошумовые гранаты.

Слабая событийность сегодняшнего марша удивительна. Ведь самопровозглашенный «национальный лидер» – пребывающая за границей под контролем западных спецслужб Светлана Тихановская, объявила 25 октября «последним днем, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет безболезненно для себя уйти в отставку». А дальше – общенациональная забастовка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Лукашенко ожидаемо в отставку не ушел и от воскресного майдана все ждали чего-то особенного. Но ничего не случилось. Даже водометы сегодня не работали, что в принципе очень гуманно –похолодало.

Сколько народа собралось, определить сложно. Поддерживающая протесты польская «сеточка» телеграм-каналов пишет о сотне тысяч, официальных оценок нет. Фото и видео с воздуха очень разные.

Как бы то ни было, толпа собралась и походила по улицам. Все как обычно. Проблема белорусских протестов – в их безмолвии. Все-таки, у украинских майданов была сцена и ораторы разной степени яркости, которые задавали повестку. Здесь – только истерические восклицания в мессенджере малолетних аниматоров из Варшавы.

Симпатизирующий протестам журналист «Комсомолки» Владимир Ворсобин возмущался в своем телеграм-канале «анти-киргизскостью» белорусов, напоминающих ему «бесплотных эльфов, от которых власть ждёт уже наконец-то решительных шагов, уже что-то внятного, сурового, чтоб с чистой совестью закатать их в асфальт».

«И вот сегодня был объявлен решительный, окончательный бой, когда все будет решено – оппозиция заявила об ультиматуме. А в уличных разборках ведь как – ультиматум не принят? Драка до крови. Драка до момента истины – кто царь горы: Лукашенко или Тихановская? Иначе никак. Потеря лица… А в воскресенье на «киргизский взгляд» не было ничего. Десятки (замечу – не сотни тысяч) протестующих пришли к Стелле, пошли по Машерова, а дальше сделали все, чтоб не встретиться с ОМОНом», – описал ситуацию Ворсобин.

Журналист не заметил или не захотел заметить откровенно не эльфийского поведения протестующих. На улице Орловской они бросали бутылки с неизвестным содержимым и камни в окна РОВД Центрального района Минска. А потом бросились на милицию, светя в глаза лазерами и кидаясь камнями.

В ответ правоохранители применили светошумовые гранаты и (по некоторым данным) резиновые пули. Толпа бросилась врассыпную.

Видео получилось впечатляющим. Ролики уже разгоняют оппозиционные СМИ и польские телеграм-каналы, мотивируя людей завтра не выходить на работу.