08.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Российской Федерации более выгодна независимая Белоруссия, чем часть единого государства.

Об этом в интервью журналисту Константину Семину заявил белорусский политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша позиция, когда мы можем играть, скажем, в того же доброго полицейского с Украиной, она более выгодна России. Потому что мы можем быть проводником каких-то интересов политэкономических и на Украине, и еще на каком-то направлении. Потому что, если мы полностью вписываемся во внешнеполитический трек России, никаких больше возможностей влиять, даже экономически, на Украину у нас просто не будет оставаться. Потому что Россия идет в клинч с Украиной по всем направлениям», – заявил Дзермант.

При этом он отметил, что Россия должна вкладывать ресурсы в создание лояльных себе гражданских структур в Белоруссии, иначе через пять лет она рискует получить повторение украинского сценария.

«Я думаю, у нас есть лет пять, может быть, меньше. Если за эти годы не создать реальные гражданские структуры, которые будут параллельны этим государственным, если капитал будет действовать, как он действует сейчас, надо ему противопоставить гражданское общество. Иначе, преследуя только свои финансовые интересы, они доведут до цугундера. До Украины то бишь», – полагает эксперт.