Белоруссия мутирует в майданную Украину – политолог

11.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Действия белорусского лидера Александра Лукашенко, который 9 мая провел Парад Победы в Минске, но запретил акцию «Бессмертный полк», выглядят как спекуляции на общем празднике и являются частью его предвыборной кампании.

Об этом в эфире программы «Бывшие» на радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем не приветствовать Парад в День Победы в Минске. Да, в Москве большой парад отложили, но воздушный парад был, была речь президента на могиле Неизвестного солдата. Как только ситуация с эпидемией пойдет на спад, надеюсь, к 75 годовщине первого парада 24 июня все будет готово и грандиозный парад пройдет. И для нас важнее, чем парад, – шествие Бессмертного полка», – отметил Мартынов.

По его словам, Лукашенко, несмотря на правильные слова на 9 мая и сам факт проведения парада, действует ситуативно – у него выборы, ему ни в коем случае нельзя их отменить (парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа).

«Он (Лукашенко – ред.) не вводил карантинных мер, чтобы не сорвать предвыборную историю. Парад, который, кстати, обернется вспышкой – если кто-то будет давать реальную статистику, а не будет скрывать, как это часто бывает в Белоруссии. Это отразится на здоровье граждан в целом, на смертности. Другое дело, гораздо важнее для Лукашенко сиюминутная выборная кампания. Мне кажется, он не очень красиво во всем этом выглядит», – подчеркнул Мартынов.

По его словам, позиция Лукашенко похожа на «спекуляцию на нашем святом празднике».

«Сколько людей сегодня, завтра, в течение 2 недель заболеют вирусом – неизвестно. Там, кстати, много было пожилых людей, ветеранов, участвовало – это все может ускорить их уход. Это такие вещи, глубоко этические», – рассказал эксперт.

Также из-за коронавирусной инфекции Белоруссия может лишиться международных наблюдателей на выборах.

«К августу в странах, где предпринимаются меры, пик эпидемии пройдет, а в Белоруссии – не пройдет. Это такие будут «выборы на чумном острове» – на них международные наблюдатели поедут за вирусом? Вряд ли поедут и наблюдатели из России. Хотя из России могут приехать общественники, политологи, которым сильно нужны деньги, сильнее, чем опасность подхватить вирус», – заявил Мартынов.

По его словам, особенно некрасиво выглядит «информационный шлейф» из полуофициальных (фактически официальных) белорусских информационных источников, который сопровождал проведение парада Победы в Минске.

«Они прямо бросили тему – какой хороший Лукашенко на фоне нехорошего Путина. Слушайте, это ни в какие рамки не лезет, все больше и больше переходит за «красные линии», за которыми Белоруссия медленно превращается в соседнюю Украину», – резюмировал Мартынов.