19.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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Белоруссия на пороге гражданской войны – главред RT


Охватившие Белоруссию протесты являются первым этапом начала полномасштабной гражданской войны, которая может вспыхнуть в любой момент.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая усталость металла, она всегда наступает, она наступает у молодых, которые не помнят, как было раньше. Они помнят только, как они родились, и было вот так. Они, к сожалению, зачастую не могут объективно оценить ситуацию. Также они не понимают, как будет потом.

А я скажу, как будет потом. Вот эти картинки, которые мы видели с протестов, кода выходят люди с разными флагами, и те, и другие люди, я уверена, значительная их часть выходят по зову сердца.

Но, всё-таки, большинство из них пассионарии, они настроены жёстко отстаивать свои идеалы, ценности и страну, какой они её видят.


И что происходит, когда одни выходят с одними флагами, а другие с другими? Это преддверие гражданской войны, больше ничего. Это первые ласточки гражданской войны. Чего я, безусловно, не желаю Белоруссии, но гражданские войны начинаются именно так», – отметила она.

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