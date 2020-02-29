Белоруссия начинает учения с НАТО

29.02.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия проведет совместные учения с подразделением морской пехоты Великобритании.

Об этом сообщает официальный сайт министерства обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения проводятся в рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта.

В целях подготовки к тренировке 29 февраля 2020 года в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения.

Ранее полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии заявлял, что президент Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время учений «Запад-2017».