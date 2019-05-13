Белоруссия надеется на получение компенсации от России

13.05.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия ведет переговоры о получении от России компенсации за так называемый налоговый маневр и поставку по нефтепроводу «Дружба» значительных объемов нефти, загрязненной хлорорганикой.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил министр экономики РБ Дмитрий Крутой.

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«При расчете прогноза 2019 года мы сознательно не учитывали возможную компенсацию по налоговому маневру. И такой же политики мы намерены придерживаться на 2020 год. Переговоры с коллегами из РФ находятся в активной стадии. Не имея на руках конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене на газ, мы исходим из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть. Если нам удастся договориться с российскими коллегами, это станет дополнительным плюсом нашей макроэкономической оценки», – сказал Крутой.

Несмотря на «пессимистические оценки» правительство Белоруссии пока не снижает свой прогноз по росту ВВП на 4%, хотя различные международные структуры оценивают его в среднем в 2%.

«Считаю, что до получения результатов первого полугодия никаких оснований пересматривать прогноз у нас нет. Сейчас эксперты рассчитывают цифры по возможному урожаю. Так же вот эта история с грязной нефтью, насколько она повлияет на условия транзита. Это транспортный сектор оптовой торговли и самих производителей», – отметил министр.

По его словам возможная компенсация от РФ будет «незначительной», и правительство Белоруссии готовит какие-то шаги, которым не придается «характер публичности».

Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, является одним из спорных вопросов для Минска и Москвы. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).