Белоруссия наладила военное сотрудничество с врагами России

13.03.2020, Москва, Елена Острякова

Совместные белорусско-британские учения завершились на полигоне 103 Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады «Лосвидо».

Об этом сообщает телеграм-канал белорусского министерства обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В торжественных мероприятиях приняла участие чрезвычайный и полномочный посол Великобритании Жаклин Перкинс.

«Первые отзывы военнослужащих из Великобритании показывают, что такие мероприятия действительно ценны, особенно когда они проводятся на двусторонней основе. Ваши предки белорусы боролись с фашизмом в рядах Красной Армии, в лесах, а также рядом с нашими предками в британской униформе в Африке, Италии и Нормандии», – сказала дипломат.

Убытие британских военнослужащих из Белоруссие запланировано на 15 марта.

В ходе двухнедельных учений военнослужащие миротворческой роты Белоруссии и батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании отрабатывали эвакуацию раненых, огневую подготовку, элементами тактической и инженерной подготовки.

Полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии удивлен тем, что британцы так хотели провести учения в северном регионе в зимнее время. Он полагает, что британские военнослужащие изучали район действия и провели рекогносцировку.

Отметим, что Великобритания является членом НАТО, который считается потенциальным противником РФ, тогда как Белорруссия счиатеся военным союзником России. При этом в последние годы наблюдается обострение отношений между Москвой и Лондоном