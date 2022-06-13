Белоруссия намерена усилить КГБ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет реформировать работу КГБ.

Об этом он заявил сегодня на совещании с госсекретарем Совбеза и председателем КГБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Подошло время нам посмотреть на нашу основную спецслужбу – Комитет государственной безопасности. Ясно, что ситуация в мире усложнилась. Спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности государства. Уже и наши люди увидели роль и место КГБ в безопасности нашего государства», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что реформа не ограничится «легкими изменениями».

«К традиционным мероприятиям, которые они проводят, нам надо добавлять разведку, контрразведку, защиту конституционного строя, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб. Надо усиливать некоторые направления и создавать новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране и той гибридной войны, которая развернута не только против Белоруссии», – сказал Лукашенко.