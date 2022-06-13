Белоруссия намерена усилить КГБ

13.06.2022  15:11 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Спецслужбы


Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет реформировать работу КГБ.

Об этом он заявил сегодня на совещании с госсекретарем Совбеза и председателем КГБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет реформировать работу КГБ. Об этом он заявил сегодня на...

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«Подошло время нам посмотреть на нашу основную спецслужбу – Комитет государственной безопасности. Ясно, что ситуация в мире усложнилась. Спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности государства. Уже и наши люди увидели роль и место КГБ в безопасности нашего государства», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что реформа не ограничится «легкими изменениями».

«К традиционным мероприятиям, которые они проводят, нам надо добавлять разведку, контрразведку, защиту конституционного строя, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб. Надо усиливать некоторые направления и создавать новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране и той гибридной войны, которая развернута не только против Белоруссии», – сказал Лукашенко.

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