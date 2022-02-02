Белоруссия наносит сокрушительный ответный удар Литве

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Белоруссия прекращает транзит грузов из Литвы через свою территорию с 7 февраля в ответ на запрет Литвы на перевозку белорусских калийных удобрений в свои порты с 1 февраля.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Республика Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете транзитных перевозок по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог», – сказал Глаз.

По его оценке, таких грузов по территории Белоруссии перевозится более 1,5 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов США в год.

«Прямые убытки Клайпедского порта, АО Литовские железные дороги и иных участников литовской цепочки поставок будут еще долго подсчитывать. Но уже сейчас ясно, что они исчисляются сотнями миллионов евро. Многомиллионные потери ожидаются по судебным искам, которые уже предъявлены Литве и штрафным санкциям», – отметил Глаз.

Он посочувствовал «многострадальному литовскому народу», но подчеркнул, что Литва не была обязана присоединяться к санкциям США, поэтому решение о прекращении перевозок является «инициативным актом гибридной агрессии, преследующим цель нанести ущерб благосостоянию белорусского народа». Белорусский дипломат назвал его «пещерной дикостью», принятым «за счет своих налогоплательщиков».

Глаз анонсировал дальнейшие действия экономического характера, которые Белоруссия будет предпринимать совместно со своими партнерами, в результате чего «транзитная структура Литвы может пойти в утиль».

Представитель белорусского МИДа заявил, что правительством Белоруссии выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех грузовых потоков (не только удобрений) в морские порты государств, являющихся надежными партнерами.

Бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич отмечает, что белорусские санкции против Литвы ударят и по Польше, поскольку польский завод НПЗ поставляет через Белоруссию бензин на Украину. Закрытие транзита приведет к потере 270 млн евро в год. От этого выиграет белорусский Мозырский НПЗ, который также поставляет бензин на Украину. Он станет монополистом. Украине требуется 1 млн кубометров бензина в год.

Сегодня же стало известно, что Индия намерена приобрести у Белоруссии 1 млн тонн калийных удобрений в обход западных санкций. Сделка будет совершена в рупиях.

«Если сделка Индии с Белоруссией на поставку миллиона тонн белорусских калийных удобрений состоится, это станет блестящей демонстрацией тщетности политики санкций. Не только санкций против Белоруссии», – написал в своем телеграм-канале политолог Александр Носович.