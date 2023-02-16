Белоруссия напряженно ждет новостей из президентского дворца

Еще 5 февраля, после того, как президент Александр Лукашенко слетал на Ближний Восток и в Африку, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт анонсировала проведение в феврале «Большого разговора» с президентом.

О дате мероприятия объявлено не было, однако некоторые СМИ со ссылкой на источники в органах власти и журналистском сообществе сообщили, что мероприятие должно было пройти 14 февраля. Однако в указанный срок оно не состоялось, что, разумеется, дало почву для разговоров.

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Вообще, «Большой разговор» – это отдельный жанр лукашенковской риторики. Пожалуй, ее вершина. В отличие от пресс-конференций, куда приглашаются журналисты и ежегодных посланий, на которых должны присутствовать депутаты, министры и VIP-персоны, список приглашенных на «Большой разговор» максимально обширен – в свое время там присутствовали и задавали вопросы даже оппозиционеры и представители явно не дружественных СМИ.

Этот разговор по-настоящему большой. В прошлый раз он проводился 9 августа 2021 года и продолжался рекордные 8 часов 15 минут. Считается, что такой формат призван демонстрировать хорошую физическую и интеллектуальную форму белорусского лидера – не каждый способен вещать с трибуны 8 часов кряду.

Разумеется, оппозиция не могла за это не зацепиться и пошли вбросы о пошатнувшемся здоровье «Батьки». Впрочем, разговоры эти идут уже лет 20, и за это время белорусский лидер уже успел пережить не одного оппозиционного вожака. Конечно, может быть всякое, но в этот раз для переноса «Большого разговора» есть и более очевидные причины.

За 10 дней, прошедших после анонса президентского выступления, произошло множество событий, требующих осмысления и реагирования и запланировано одно, возможно, судьбоносное, событие с участием Лукашенко.

В очередной раз обострились отношения с западными соседями. Польша внезапно закрыла еще один погранпереход на границе с Белоруссией. Из шести погранпереходов, действовавших до 2020 года, в строю остается только два – один для грузового транспорта и другой для легкового. Причем оба они находятся на юге республики, в Брестской области.

От такого демарша пострадал не только бизнес, но и простые люди. Теперь жителям северного приграничного Гродно для того, чтобы попасть на сопредельную территорию, придется делать крюк в несколько сот километров и стоять немалую очередь на границе.

Для Гродно это – сильный удар. В городе не только процветала приграничная торговля, но и живет большое количество этнических поляков. Получается, что Польша ударила по своим. Пострадавшими оказались не только поляки Гродно, но и польские перевозчики а также немалое количество польских граждан, катавшихся за дешевым бензином и не только по пресловутому белорусскому безвизу.

Однако, польское руководство на этом не останавливается и грозит вообще закрыть границу наглухо. Премьер Моравецкий уже заявил, что не исключает закрытия оставшихся пунктов пропуска. Примеру Польши последовала Литва, которая также закрыла один из железнодорожных пунктов пропуска. Формальная причина вполне нейтральна – установка нового рентгеновского оборудования. Однако такая синхронность смущает.

Зачем Польша, в ущерб своим же гражданам и диаспоре закрывает границу? Объявленная причина – месть за посаженного недавно на 8 лет за разжигание вражды и призывы к санкциям журналиста и активиста непризнанного Союза поляков Анджея Почобута. Но не слишком ли ассиметричной выглядит такая реакция?

Более вероятный мотив – то, что польские власти опасаются, как бы проезжающие через северные погранпереходы белорусы не увидели чего-то лишнего. Не зря же в официальном сообщении о закрытии погранперехода были слова о национальной безопасности. Многие почему-то подумали о проблеме нелегальной миграции, но ведь мигрантам никакие переходы не нужны, они лезут через границу, где придется. Значит, дело не только в них.

И тут появляется информация о колоннах бронетехники, которая прямо сейчас едут по Польше в направлении белорусской границы. Добавили напряжения МИД Франции и Канады, посоветовавшие своим гражданам покинуть Белоруссию. Неудивительно, что у некоторых комментаторов не выдерживают нервы (по крайней мере, надеюсь, дело именно в нервах, а не в инсайдерской информации) и появляются сообщения о готовящемся вторжении Польши в Белоруссию. Даже называют его дату – 24 февраля.

Безусловно, поляки мечтают вернуть себе утраченные белорусские и украинские территории и даже уже успели сделать для этого немало. Но до сих пор они играли вдолгую, десятилетиями наращивая свою «мягкую силу» и формируя слой лояльных активистов и интеллигенции.

Должны быть очень серьезные основания для того, чтобы ломать всю эту игру и переть грубой силой, рискуя нарваться на ответный удар уже не от Белоруссии, а от России. К тому же, продвигающаяся ударными темпами милитаризация Польши еще далека от завершения.

Тем не менее, тучи на границе продолжают сгущаться и вероятность вооруженного конфликта выше, чем сейчас, была только в августе 2020 года.

Еще одним важным событием может стать встреча Путина и Лукашенко, которая, как ожидается, пройдет 17 февраля. Интересно, что уже 21 февраля российский президент выступит с ежегодным посланием, а на 22 запланировано внеочередное заседание Госдумы и Совета Федерации.

И от послания и от заседания ожидают многого – говорят о повороте к мобилизационной экономике, масштабных кадровых перестановках, объявлении войны Украине и т.д. А вот депутат Госдумы и член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов считает, что будет решен вопрос об историческом воссоединении с Белоруссией.

Пожалуй, это слишком уж смелое ожидание. Сейчас для России первоочередная задача – победить в конфликте с Украиной и наладить жизнь в новых регионах. Задача на белорусском направлении – не допустить превращения республики еще в одну зону конфликта. Именно этого добиваются противники с Запада.

Уже очевидно, что в одиночку Украина противостояние с Россией не вытягивает. Нужно повышать градус эскалации, расширять пояс нестабильности вдоль российских границ, втягивать в него новые территории. Не получилось взорвать Казахстан – можно снова взяться за Белоруссию.

Спусковым крючком для дестабилизации может стать новое открытие «Белорусского фронта», начало нового наступление на Украину с севера, с белорусской территории. Вероятность такого наступления существует и оно вполне может стать предметом обсуждения на предстоящей встрече.

Будут ли в этом наступлении задействованы белорусские вооруженные силы, сказать сложно. Но такое наступление будет использоваться врагом по максимуму. Каждая неудача на фронте будет сопровождаться информационной атакой против белорусского общества, которое, как показал опыт 2020 года, гораздо менее устойчиво перед такими атаками, чем российское.

Да, после 2020 года Лукашенко удалось стабилизировать ситуацию и укрепить свою власть. Сейчас он силен, как никогда. Но по-прежнему сохраняется террористическая угроза, возможны провокации на границе. Нельзя исключать и того, что в силовых структурах сохранилась западная и украинская агентура, способная на предательство и вооруженный мятеж. Похоже, на такой мятеж и делается ставка.

Лидеры «беглой» оппозиции постоянно твердят о том, что в случае начала военных действий против Украины, белорусские военные повернут оружие против собственного государства. Конечно, по-настоящему массовым такой мятеж быть не может.

Но, даже, если удастся захватить хоть один приграничный город, на следующий день там может оказаться «легитимная» Тихановская и позвать на помощь польских «миротворцев».

Причин переносить «Большой разговор» у Лукашенко достаточно. Тревожит положение на границе. Многое зависит от переговоров с Путиным. Не исключены и крупные подвижки в деле интеграции – в такой ситуации Лукашенко не может не понимать, что мир стал слишком жесток и без надежного русского щита не выживет ни он, ни Белоруссия.

Подготовка к многочасовому выступлению занимает много сил и времени, чего белорусский президент сейчас попросту не может себе позволить. Причем ход событий ускорился настолько, что многое из сказанного может оказаться неактуальным уже через несколько дней. Поэтому переносу «Большого разговора» удивляться не стоит. Поговорить можно и позже. К тому же нас и без него, похоже, ожидает много интересного.