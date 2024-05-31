Белоруссия: Народное единство или русофоб Калиновский?

Культ «Кастуся» Калиновского в Белоруссии удивительно живуч. Вроде бы исторические оценки этого персонажа были пересмотрены, и белорусские чиновники больше не участвуют в памятных мероприятиях в честь польского мятежника, но к радости змагаров он по-прежнему широко увековечен в городской топонимике.

В 2017 году в республике было целых 56 улиц имени Калиновского. 19 – в Гродненской области, по 12 – в Брестской и Минской, по 4 в Гомельской, Витебской и Могилевской и 1 – в столице. Очень показательно, кстати, что западные области по почитанию Калиновского лидируют. Пусть не так радикально, но и в Белоруссии есть свое разделение на восток и запад.

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Скорее всего, примерно столько же улиц Калиновского есть в республике и сейчас. По крайней мере, я не слышал ни об одном переименовании, но тащить Калиновского в топонимику в здравом уме никто из современных белорусских чиновников тоже не стал бы. Теперь появилась надежда на то, что первой переименуют самую известную из них, расположенную в престижном минском микрорайоне Восток недалеко от национальной библиотеки и примыкающую к проспекту Независимости, главной магистрали белорусской столицы.

Улица Калиновского появилась Минске еще в 1963 году. До этого там были колхозные поля и редкие хутора. Вспомнив о столетнем юбилее Январского восстания, которое в те годы в советской историографии считалось «освободительным», городские чиновники решили назвать застраиваемую улицу именем «Кастуся», которого та же историография преподносила как народного героя и борца с самодержавием.

Так и простояла улица, названная в честь польского мятежника-русофоба более 60 лет. У советской идеологии к нему претензий не было, у получивших власть в начале 90-х национал-либералов – тоже. Для них вообще Калиновский – это что-то вроде Ленина для коммунистов. Олицетворение их змагания и образец для подражания. Даже попытка беломайдана в 2006 году была названа не иначе, как «Площадь Калиновского»: так они хотели назвать одну из главных площадей Минска, где тогда находилась администрация Лукашенко.

Что касается лукашенковского периода, то, кроме нашумевших переименований проспектов, Александр Григорьевич всегда прохладно относился к изменениям в топонимике и старался их без большой нужды не делать. Хотя попытки инициировать переименование время от времени случались.

Самая серьезная из них – в 2007 году, причем тогда инициатором переименования выступала Русская православная церковь. В то время достраивался храм-памятник в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных во Отечестве нашем и допустить, чтобы он находился на улице оголтелого врага РПЦ, называвшего Православие «собачьей верой» и убивавшего священников только за принадлежность к нему.

Тогда было принято компромиссное решение. Улицу оставили, а вот проезд от нее к храму назвали улицей Всехсвятской и храмовый комплекс – единственное, что на ней расположено.

Пару лет назад с предложением к Лукашенко переименовать улицу обратилась группа пророссийских общественных организаций и активистов, однако тогда обращение не было услышано.

Сергей Лущ, руководитель гражданской инициативы «Союз», выдвинувшей инициативу о переименовании.

Вот и теперь примерно те же люди собирают подписи под обращением в парламент – назвать улицу Калиновского в «Улицей 17 сентября» и приурочить это к 85-летию воссоединения западной и восточной частей Белоруссии. Момент для этого выбран подходящий. 17 сентября сейчас назван Днем Народного единства и идеологические службы старательно внедряют новый праздник в массовое сознание. В том числе через топонимику. В прошлом году в честь народного единства переименовали улицу в спальном районе на окраине Бобруйска, а уж в юбилейный год можно переименовать и что-то более значимое.

Впрочем, мне бы больше хотелось, чтобы на месте Калиновского появилась улица Муравьева. Того самого, Виленского. Именем Калиновского названы десятки улиц, а его – ни одной. И это не справедливо. Пора воздать должное и героям и злодеям. Хотелось бы только, чтобы про это вспомнили власти, а не активисты.