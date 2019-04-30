Белоруссия не даст Зеленскому торпедировать Минские соглашения

30.04.2019, Минск, Владимир Гладков

Вне зависимости от личности президента Украины, Белоруссия с помощью Минских соглашений продолжит добиваться мира в Донбассе.

Об этом в эфире белорусского телеканала «ОНТ» заявил заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас очень важно, что мы будем делать в данной ситуации. Не Россия, а Беларусь. Белоруссия как вела себя, занимала очень грамотную позицию: Минские соглашения, уравновешенные отношения с любым, кого избрал украинский народ. Мы должны добиваться мира, это наша позиция, этого хотят украинский народ и Россия. И наша позиция – держа в руках Минские соглашения тушить конфликт», – сказал он.

Однако белорусский политолог Александр Шпаковский отметил, что именно Украина тормозит выполнение Минских договорённостей.

«Есть два прикладных аспекта в рамках работы трёхсторонней группы, которые в последнее время, можно сказать, находятся в тупике, в том числе и по вине украинских товарищей.

Первое – обмен пленными по формату «всех на всех». Застопорили, потому что выдвигают условие, что российские граждане, задержанные в военной форме этих формирований ЛДНР – это предмет переговоров между Россией и Украиной, а не между Украиной и Республиками.

Второй вопрос – выплата пенсий и социальных пособий жителям Донбасса. Четыре миллиарда долларов, на сегодняшний день, должно украинское государство своим гражданам, проживающим на территории непризнанных Республик, если оно считает их гражданами.

Эти два момента будут для меня тестом на готовность Киева действительно разморозить переговорный процесс», – добавил эксперт.