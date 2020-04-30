30.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Белоруссия не допрыгнет в Китай без России


Если Минск захочет заключить какой-то договор с Китаем, то для транзита все равно придется привлекать Россию.

Такое мнение в интервью «Известиям» высказал известный американский политолог и специалист по международным отношениям Параг Ханна, отвечая на вопрос, что он думает о перспективах Евразийского союза и Союзного государства России и Белоруссии.

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«В союзе ограниченное количество участников и фокус на уменьшение границ для инвестиций, финансов, взаимодействие со многими странами, в число которых входит и Белоруссия. При этом для большинства стран, входящих в состав союза, Россия – основной торговый партнер, партнер по инвестициям. Даже если Белоруссия хочет заключить какой-то договор с Китаем, для транзита всё равно необходимо привлекать Россию. Мне кажется, снижение ограничений способствовало бы развитию Евразийского союза», – сказал Ханна.

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