Белоруссия не допустит снарядного голода в российской армии

В ходе СВО особенно необходимы «простые» виды вооружений и боеприпасы к ним.

Об этом сегодня журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оказывается, это очень нужно для армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, «Леопарды», «Брэдли», которые уничтожаются так же, как и советские наши танки и БМП (мы это увидели недавно в результате первого этапа контрнаступа)… Как оказалось, «Грады» наши новые модернизированные, это не советские «Грады» – «Шквал». И РСЗО, «Смерчи» и прочее. Они, оказывается, очень нужны и решают большие проблемы на фронте. Соответственно, необходимы и боеприпасы к ним. Хорошо, что мы далеко не влезли в дорогостоящие вещи, которые мы и произвести не сможем, а надо было бы закупать. А вот на земле все это и плюс автоматы, гранатометы, пулеметы – они решают большие-большие проблемы», – сказал Лукашенко.

Он пообещал довести производство белорусских снарядов до 15 тыс тонн в месяц.

«Я не говорю, что то – не нужно. Нужно. Но без этого никакой победы на фронте не будет. Поэтому мы давно, еще до СВО, модернизировали свою вот эту технику. Она стала абсолютно белорусской. А сейчас техника техникой, но нужны еще боеприпасы к ней. Поэтому мы штурмом выйдем на 10-12 тыс. У нас же «диктатура» и, если жимануть, то и 15 тыс. Дмитрий Александрович Пантус соберет. Это финишная сборка, на это все работает, вся страна. Десятки заводов. Вот в чем суть и принцип всего этого», – заявил Александр Лукашенко.

Упомянутый белорусским президентом председатель государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус доложил, что в Белоруссии налажено серийное производство реактивных боеприпасов. За основу был выбран самый массовый тип – реактивный снаряд 122 мм.

Над производством этих боеприпасов сегодня работают более 20 предприятий. Отдельные из них имеют частную форму собственности.

«Тонкий намёк на то, что снарядного голода не предвидится. Насыпать будут точно и плотно. Наш ответ Чемберлену», – прокомментировал новость в своем тг-канале белорусский медиа-эксперт Андрей Сыч.

Ранее «Сообщество железнодорожников Беларуси», объединяющее противников Лукашенко, заявило, что с января 2022 по февраль 2023 года с территории Белоруссии в Россию и на подконтрольные ей территории Украины были вывезены более 131 582 тысячи тонн боеприпасов, то есть около 10 тысяч тонн в месяц. В январе и феврале 2022 года в Россию было вывезено 203 тонны боеприпасов, а уже в марте в 12,5 раз больше – 2 558 тонн. В апреле и вовсе был достигнут пик по объемам вывоза боеприпасов в Россию за весь период – почти 30 тысяч тонн за месяц.