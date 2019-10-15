Белоруссия не рискнула выдать американцам гражданку России

15.10.2019, Москва, Елена Острякова

Сотрудница «Агентства интернет-исследований», гражданка России Анна Богачева, задержанная в Минске по запросу США 13 октября, сейчас находится на свободе.

Об этом сообщило посольство РФ в Белоруссии в своем официальном твиттер-аккаунте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее адвокат задержанной сообщил СМИ, что в момент задержания с нею были муж и маленький ребенок. Семья направлялась на отдых.

В марте 2018 года Минфин США включил Богачеву в санкционный список вместе с еще 12 гражданами России, которых в Вашингтоне считают причастными к вмешательству в выборы.

Сам факт задержания российской гражданки в стране-союзнике вызвал волну возмущения. Чтобы сбить ее провластный белорусский политолог Алексей Дзермант заверил, что правоохранительные органы Белоруссии обязаны были среагировать, так на Богачеву пришел запрос по линии Интерпола.

«У Беларуси есть обязательства в этой международной полицейской организации, а также двусторонний договор с США о правовой помощи. Россиянка, вероятно, заселилась в отель, предьявила паспорт, данные автоматически передаются в РУВД. Но о ней сразу же должны были сообщить в российское посольство и вопрос, скорее всего, был бы улажен. Но последовал слив в СМИ, чтобы об этом узнала американская сторона, а Минск был поставлен в неудобное положение», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Оппозиционный обозреватель Антон Шрайбман посетовал на то, что Минск не выдал ФБР россиянку, упустив случай снять с себя американские санкции.

«Сделать обратное, выдать ее в США, как когда-то выдали Азербайджану блогера Лапшина с российским паспортом, и потом сказать “извините, у нас соглашение”, будет настолько дерзким ходом для Минска, что у меня фантазия не поворачивается в эту сторону. С другой стороны, американские санкции такой жест мог бы снять на раз-два. Но зима близко, а с ней газовые и нефтяные переговоры. И пока что не с Вашингтоном. Так что вряд ли», – написал в своем телеграмм-канале Шрайбман.