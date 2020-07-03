Белоруссия не смогла найти нефть дешевле российской

03.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Российско-белорусский энергетический спор далек от завершения: Минск продолжает настаивать на скидках на российские нефть и газ и пытается найти альтернативные маршруты поставок энергоресурсов.

Об этом пишет «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что после предпринятого РФ так называемого налогового маневра, заключавшегося в постепенном обнулении экспортной пошлины на нефть и повышении налога на добычу полезных ископаемых, субсидирование белорусской казны остановилось, что заставило Минск выражать публично свое недовольство Москвой и искать замену российскому «черному золоту».

«Белоруссии удалось закупать отдельные партии сырья из Азербайджана, Саудовской Аравии, Норвегии и США. Однако любая альтернативная нефть для Минска из-за логистики окажется дороже российских углеводородов», — говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Издание указывает, что с экспортом российского природного газа в Белоруссию ситуация обстоит сложнее.

«На европейских хабах и биржевых площадках газ стоит дешевле. Во всяком случае президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет основания говорить, что стоимость российского «голубого топлива» необходимо снизить до $40–50 за тысячу кубов, как оно продается в Германии. Поможет ли это Минску — не совсем понятно. Дело в том, что «Газпром» возобновит поставки белорусским потребителям только в случае выплаты долга примерно в $150–160 млн за предыдущие объемы экспорта. Между тем совокупный объем задолженности предприятий «Белнефтехима» по банковским кредитам сейчас превышает $2 млрд», – отмечается в статье.